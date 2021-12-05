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印度軍方埋伏一周等叛軍 竟誤判情報 錯殺14平民

中央社／印度古瓦哈蒂5日綜合外電
圖為一名印度士兵站在那加蘭邦的軍營。（美聯社）
圖為一名印度士兵站在那加蘭邦的軍營。（美聯社）

印度政府及軍方官員今天表示，軍方於東北部那加蘭省（Nagaland）執行反叛亂行動，因誤判情報而肆意開火，導致至少14名部落平民和1名維安人員身亡。

印度內政部長夏哈（Amit Shah）表示，他聽到平民於昨天晚間事件中遭殺害的消息，深感悲痛。

那加蘭省省長里奧（Neiphiu Rio）告訴路透，當局將進行調查，有罪者將被懲處。他並把事件歸咎於情報失誤。

在首都新德里的一名印度聯邦國防部官員表示，至少還有十幾名平民和一些安全部隊人員在攻擊中受傷。

那加蘭省人民常指控軍隊在反叛亂行動中，將無辜平民錯當成目標。

那加蘭省高階警務官員指出，這起事件發生於印度與緬甸接壤的孟縣（Mon）奧廷村（Oting）及周遭地區，阿薩姆步槍隊（Assam Rifles）成員當時正在進行反叛亂行動。

阿薩姆步槍隊是印度安全部隊在那加蘭省部署的一環。一輛載有30名或為數更多煤礦工人的卡車行經阿薩姆步槍隊營區時，軍方開始開火。

要求不具名的高階警務官員告訴路透社：「軍隊收到關於一些激進分子在該地區行動的情報，在看到卡車時，他們將礦工誤認為叛亂分子，並開火殺死6名工人。」

官員表示：「開槍消息在村子裡傳開後，數以百計部落民眾包圍營地，他們燒毀了阿薩姆步槍隊的車輛，並拿起簡陋武器與軍隊發生衝突。」

官員說，阿薩姆步槍隊成員予以反擊，在第2波攻擊中，8名平民喪生，另有一名維安人員身亡。

圖為印度那加蘭邦的軍方車隊。（美聯社）
圖為印度那加蘭邦的軍方車隊。（美聯社）

印度 緬甸 國防部

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