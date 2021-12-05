烏干達總統稱中企頻敲門 否認為北京貸款抵押機場

烏干達總統穆塞維尼。(路透)

烏干達總統穆塞維尼告訴路透，中國對烏國的私人投資 正在成長，西方企業卻對烏國興趣漸失，他並否認將國內唯一的國際機場 當作中烏2億美元貸款 協議的抵押品。

穆塞維尼（Yoweri Museveni）自1986年掌權至今，他表示，烏干達正在努力與中國私部門貸款機構，簽署數個農業與化肥加工、礦物加工和紡織品的協議。

穆塞維尼向路透表示，西方企業不再擁有看見投資機會的眼光，但中國企業看見機會並來到烏干達敲門，且他們來勢洶洶，「（西方企業）賺得盆滿缽滿。他們興趣缺缺」。

作為中國國家主席習近平一帶一路倡議中的一環，中國的國有和私營企業長期以來為非洲投資驅動力，並借貸數千億美元給非洲大陸國家。

根據烏干達投資局（Uganda Investment Authority），近年來，中國對非洲的外國直接投資（FDI）方面，烏干達位居第3。

不過，西方國家指責中國誘惑窮國落入它們償還不起的「債務陷阱」。資金拮据的借款國被迫抵押機場和港口等主權資產，以獲得信貸。

烏干達10月的國會調查指出，中國對一筆2億美元貸款施加嚴苛條件，包含烏干達若違約中方可能會沒收烏國唯一的國際機場。

穆塞維尼則斷然否認將機場當作抵押品。他表示，「我不記得為任何東西把機場給抵押出去」，並稱烏干達將償還欠中國的債款。

穆塞維尼政府尋求資助國內基礎建設項目並加強政治支持，過去10年來從北京獲得眾多信用額度。

此外，根據「國際透明組織」（Transparency International）2020年清廉印象指數（CPI），烏干達在179國中排名第142。

穆塞維尼在路透社訪談中表示，打擊貪腐是他當前任期的首要目標之一。他承認需付出更多努力，「我們仍在奮鬥。我不會誇口說我們有所改進。一開始我們並沒有真正關注腐敗問題」。