我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA人權中鋒康特呼籲林書豪 與台灣站在一起

曾參選總統 資深參議員杜爾辭世 享壽98歲

烏干達總統稱中企頻敲門 否認為北京貸款抵押機場

中央社康培拉5日綜合外電報導
烏干達總統穆塞維尼。(路透)
烏干達總統穆塞維尼。(路透)

烏干達總統穆塞維尼告訴路透，中國對烏國的私人投資正在成長，西方企業卻對烏國興趣漸失，他並否認將國內唯一的國際機場當作中烏2億美元貸款協議的抵押品。

穆塞維尼（Yoweri Museveni）自1986年掌權至今，他表示，烏干達正在努力與中國私部門貸款機構，簽署數個農業與化肥加工、礦物加工和紡織品的協議。

穆塞維尼向路透表示，西方企業不再擁有看見投資機會的眼光，但中國企業看見機會並來到烏干達敲門，且他們來勢洶洶，「（西方企業）賺得盆滿缽滿。他們興趣缺缺」。

作為中國國家主席習近平一帶一路倡議中的一環，中國的國有和私營企業長期以來為非洲投資驅動力，並借貸數千億美元給非洲大陸國家。

根據烏干達投資局（Uganda Investment Authority），近年來，中國對非洲的外國直接投資（FDI）方面，烏干達位居第3。

不過，西方國家指責中國誘惑窮國落入它們償還不起的「債務陷阱」。資金拮据的借款國被迫抵押機場和港口等主權資產，以獲得信貸。

烏干達10月的國會調查指出，中國對一筆2億美元貸款施加嚴苛條件，包含烏干達若違約中方可能會沒收烏國唯一的國際機場。

穆塞維尼則斷然否認將機場當作抵押品。他表示，「我不記得為任何東西把機場給抵押出去」，並稱烏干達將償還欠中國的債款。

穆塞維尼政府尋求資助國內基礎建設項目並加強政治支持，過去10年來從北京獲得眾多信用額度。

此外，根據「國際透明組織」（Transparency International）2020年清廉印象指數（CPI），烏干達在179國中排名第142。

穆塞維尼在路透社訪談中表示，打擊貪腐是他當前任期的首要目標之一。他承認需付出更多努力，「我們仍在奮鬥。我不會誇口說我們有所改進。一開始我們並沒有真正關注腐敗問題」。

投資 機場 貸款

上一則

日本愛子公主20歲成人禮 皇冠戴二手的

延伸閱讀

兩岸觀策／北京嚴懲 也難擋台商逐利天性

兩岸觀策／北京嚴懲 也難擋台商逐利天性
甘比亞舉行總統大選 前獨裁者賈梅流亡後首次

甘比亞舉行總統大選 前獨裁者賈梅流亡後首次
汪小菲深夜思念女兒 北京網友催「要回來吧」

汪小菲深夜思念女兒 北京網友催「要回來吧」
「要求外商提供帳本」美證管會頒新規 為下市中企準備

「要求外商提供帳本」美證管會頒新規 為下市中企準備

熱門新聞

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

2021-12-03 21:14
法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

2021-12-04 10:11
北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，圖為位在雅加達的北韓餐廳。此為示意圖。（取材自Twitter）

肉體接客後… 北韓餐廳美女店員「被脫罩」服務

2021-12-04 02:30
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
新變異株Omicron病例激增，南非迄今染疫人數已超過300萬人。(美聯社)

Omicron快速蔓延 南非染疫突破300萬例

2021-12-03 20:28
英國哈利王子之妻梅根（左）與長子亞契（右）2020年5月合照。（路透資料照片）

梅根爆料王室成員關切亞契膚色 作家出書：就是哈利他爸

2021-12-01 10:47

超人氣

更多 >
劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元
種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相
沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩

沒逃亡？密州校園槍手父母躲到底特律 離邊界僅1哩
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究