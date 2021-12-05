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普亭6日訪印度與莫迪開峰會 將簽防務合約與多項協議

編譯陳韋廷／報導
俄國總統普亭(右)6日將會晤印度總理莫迪，兩人最近一次面對面會談是在2019年金磚四國領袖峰會，圖為兩人當時微笑握手。(Getty Images)
俄國總統普亭(右)6日將會晤印度總理莫迪，兩人最近一次面對面會談是在2019年金磚四國領袖峰會，圖為兩人當時微笑握手。(Getty Images)

南華早報5日援引知情人士報導，俄羅斯總統普亭6日將訪問印度新德里，與印度總理莫迪舉行峰會，雙方料將簽署防務合約。分析人士說，俄國對印度加入「四方安全對話」（Quad）感到擔憂之際，俄印峰會舉行將平息外界對兩國關係惡化的臆測。

防務議題將是莫迪與普亭這場年度峰會的主要焦點，雙方在能源、太空以及在北極與俄國遠東地區合作方面，也很可能宣布達成協議。

兩國也將舉行首次防長與外長「2加2會談」。印度目前只跟美日澳等Quad成員舉行過這類部長層級對話。

知情人士透露，峰會上將發表1份關於未來10年軍事技術合作的文件。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫3日說，「我們非常重視發展與印度的關係」，兩國將簽署多項協議。俄羅斯石油公司執行長謝欽也將是代表團的1員，因為「重要能源協議」是峰會討論議題之一。

曾在2014年至2016年擔任駐俄大使的印度退休外交官拉加萬說：「訪問期間將宣布一些實質和具體的項目，但這也將是兩國關係的展現。此次訪問的象徵意義與實質內容同樣重要。」

這次峰會是普亭與莫迪自2019年11月來首次會晤，也是普亭自疫情爆發以來第二度出國，上次是今年6月在日內瓦與美國總統拜登舉行峰會。

分析人士說，由於美印愈走愈近，中俄之間的利益也日漸趨向一致，這次俄印峰會將平息外界對雙邊關係惡化的揣測。

莫斯科世界經濟與國際關係研究所的庫普里亞諾夫說，峰會的舉行說明俄國將印度視為重要戰略夥伴。

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