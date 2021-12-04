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俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境 兩國恩怨一次看

中央社基輔4日綜合外電
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。美聯社

俄羅斯在烏克蘭邊界增兵，許多西方媒體都指向會爆發軍事衝突，西方強權呼籲俄國克制。俄烏情勢升至近年來最高點，加上2014年克里米亞危機未化解，埋下的未爆彈似乎即將引爆。

●烏克蘭與俄國衝突的歷史背景

烏克蘭和俄羅斯都隸屬前蘇聯，烏克蘭於1991年脫離蘇聯獨立，但在歷史及能源等方面仍與俄羅斯緊密相連；對俄羅斯來說，烏克蘭具有重要地緣政治及黑海出海口地位，俄國一直拉攏烏克蘭加入自己的關稅聯盟。

然而在2013年底，烏克蘭與俄國的情勢，因為烏克蘭要與歐盟簽署指標性的政治與自由貿易協議而日益緊張。

當時親俄的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）最後據傳在莫斯科當局壓力下，中止與歐盟協商。上萬名烏克蘭人在首都基輔（Kiev）市中心抗議政府受俄羅斯影響，臨時變卦。

接著在2014年3月，俄羅斯兼併位於烏克蘭南部、國際承認為烏克蘭領土的克里米亞。俄國打著保護克里米亞利益，以及說俄文居民的名號，派兵進入烏克蘭。

起先，數以千計口說俄文的「小綠人」部隊，蜂擁進入克里米亞半島，他們之後被證實是俄羅斯士兵。就在幾天之內，俄羅斯完成併吞克里米亞。克里米亞自治共和國並發起公投，決定脫烏入俄，但遭烏克蘭當局譴責，且被全世界大多國家視為非法。

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）與東南部盧甘斯克州 （Luhansk）的親俄分離主義派，宣布脫離烏克蘭獨立，引發長達數月戰火。之後在法國與德國仲裁下，烏克蘭與俄國在2015年於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）簽署停火協議，但協議屢次遭到破壞。

根據聯合國最新數據，從2014年3月至今，烏克蘭東部有超過3000名平民死於戰火衝突。歐盟和美國多方設法遏止俄國在克里米亞與烏克蘭東部興風作浪，包括針對俄國個人、實體，以及特定產業加以經濟制裁。

克里姆林宮則指控烏克蘭在東部煽動緊張情勢，違反明斯克停火協議。

●烏克蘭與俄國邊境目前情勢

美國與北大西洋公約組織（NATO）表示，烏俄邊境近幾週以來的兵力集結情況「並不尋常」。

上個月，衛星照片拍攝到俄國的自走砲、主戰坦克與步兵戰鬥車，被運往距離俄烏邊境約300公里的一處訓練基地。但除此之外，並沒有太多公開情資可以支持西方強權所稱的威脅升溫。

俄羅斯許多軍事基地都位於廣闊國土的西側，從歷史經驗來看，這也是各種威脅最有可能來襲的方向。

俄國國防部12月1日聲稱，這些行動只不過是南部地區的冬季「常規」軍演，有超過1萬人參與，部分地區剛好與烏克蘭接壤。

烏克蘭東部、靠近俄國邊境的頓內茨克州與盧甘斯克州，又被稱為頓巴斯（Donbass）地區，自2014年起就被俄國支持的分離主義派所把持。俄國軍隊也在此現蹤，被烏克蘭稱為「臨時佔領區」，不過俄國予以否認。

烏俄的前線情勢在過去5年大致沒有變動，儘管時常發生小規模駁火與狙擊事件。但在今年10月，烏克蘭首次出動採購自土耳其的作戰無人機，對親俄分離分子的一處據點展開攻擊，引發俄國怒火。

俄國也在克里米亞半島的巨大海軍基地，陸續集結上萬兵力。克里米亞半島位於烏克蘭南方，透過克里米亞大橋與俄國本土相連。

●烏克蘭、俄國及北約說法

克里姆林宮否認俄國計劃進攻烏克蘭，堅稱俄國不會對任何人造成威脅，俄國在自己領土上調動部隊，外界不應該感到擔憂。

莫斯科當局認為，烏克蘭持續從北約得到武器、訓練與人員方面的協助，對俄國的安全反而造成威脅，並指控烏克蘭增加軍隊部署是試圖奪回頓巴斯地區，但遭烏克蘭否認。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）曾呼籲訂定明確法律協議，排除北約向東朝俄羅斯邊界擴張勢力，稱西方強權並未遵守先前的口頭承諾。

烏克蘭政府則堅稱，莫斯科當局無權阻止基輔和北約建立更緊密關係。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則說，如果俄羅斯再度侵犯北約的夥伴烏克蘭，「將會付出慘痛代價」。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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