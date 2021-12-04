逾17萬大軍壓境 美情報圈：俄最快明年初恐犯烏克蘭

烏克蘭軍人三日於烏國頓內斯克地區德爾巴切夫附近，坐在分隔親俄分離主義分子掌控地區的壕溝沿線戰鬥位置。美聯社

華盛頓郵報4日引述一份非機密情報文件指出，美國情報機構研判，俄國 預計集結17萬5000名大軍，最快明年初可能入侵烏克蘭 。美國總統拜登 3日表示，正制訂全面措施，讓俄國非常難以侵略烏克蘭。美俄預計下周舉行視訊峰會。

華郵取得包括衛星照片的非機密情報檔案顯示，俄軍在俄烏邊境四個位置集結，目前部署營級戰術集群達50個，還有許多戰車與火砲陸續抵達。俄國也已開始快速動員預備役軍人。

華郵引述未具名美國政府官員表示：「俄國計畫最早明年初以今年春季演習兵力的兩倍，入侵烏克蘭。俄軍計畫調動百個營級戰術集群，估計兵員約17萬5000人，另有戰甲車輛、大砲等各式裝備。我們估計，已有半數俄國兵力集結在俄烏邊境。」

不過，美國官員警告情報機構，他們不知道俄國是否真的會入侵烏克蘭。

俄國近幾周軍事行動已急劇升高和美國與北約的緊張局勢，美國也警告可能對俄國進行重大報復。美國國務卿布林肯2日和俄國外交部長拉夫羅夫在瑞典首都斯德哥爾摩會面前，表示：「如果俄國決定進行對抗，將有嚴重後果。」

美軍參謀首長聯席會議主席密利2日表示，烏克蘭附近活動引發「很多擔憂」。他3日在一架軍機上對記者說：「如果俄國對自1991年獨立的烏克蘭公然採取軍事侵略行動，美國和北約國家在此的重大國安利益就會有危險。」

然而，密利沒有詳述若俄國真的入侵烏克蘭，美國所能採取的選項。

美國國務卿布林肯3日表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國將採取一系列前所未有的嚴厲經濟制裁。他強調若俄國拒絕外交手段並試圖進犯烏克蘭，美方將準備發起行動。

俄國否認將入侵烏克蘭，指控北約國家提供烏克蘭精良武器，煽動緊張情勢和破壞該地區穩定。俄國官員已表示，他們不希望發生任何衝突，莫斯科當局希望該地區利益平衡。

美國官員一直試圖以外交途徑商談關於俄國軍事部署。白宮3日表示，他們正和俄國合作，安排美國總統拜登和俄國總統普亭下周進行通話。克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫當天也說，美俄敲定細節後會公布確切日期。

烏克蘭總統澤倫斯基消息人士也透露，拜登暫訂下周與澤倫斯基通話，但消息尚待白宮證實。