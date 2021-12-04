法國奧運柔道金牌女將遭施暴：以為我快死了

法國女子柔道國手皮諾召開記者會，指控遭到教練男友施密特施暴。皮諾今年才在東京奧運獲得混合團體金牌。(Getty Images)

法國女子柔道國手皮諾（Margaux Pinot）今年才在東京奧運 獲得混合團體金牌，近日卻傳出她遭伴侶兼教練的施密特施暴。她驚恐回憶說，「我以為我要死了」。

皮諾本周在推特 （Twitter）上傳自己被打得鼻青臉腫的照片，登上法國新聞版面。但法國法院卻以證據不足為由未將施密特（Alain Schmitt）起訴。皮諾的律師今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），她打算提出上訴。

皮諾當時在推特寫道：「我以為我要死了，我成功逃出來躲在我鄰居家，他們立刻打電話報警。我身上有多處受傷，包括鼻梁骨折，也暫時中斷工作10天。」

皮諾之後召開記者會指控遭到教練男友施密特施暴，但法國波比尼（Bobigny）法院卻未將對方起訴，令皮諾不解。

根據法國BFM電視台（BFMTV）報導，法院釋放施密特的理由是證據不足。

在社群媒體 上，支持皮諾的網友對施密特獲釋的裁決表示「傷心」和「憤怒」。

施密特擔任皮諾教練4年，他今天也帶著一隻瘀青熊貓眼接受CNN旗下的BFM電視台訪問。他表示，兩人這2年的「關係非常複雜」，經常分分合合。對於皮諾的指控，施密特則矢口否認，還稱她說謊。

施密特昨天召開記者會說，事發前他正準備飛往以色列擔任以國女子柔道隊的總教練，他先喝了一些酒，再前往皮諾住處影印文件，2人在那裡發生爭執。

施密特表示，皮諾當時撲向自己，過程中雙方撞到牆壁、暖氣爐和大門。他否認有毆打女友。

法國媒體報導，施密特出庭時說：「我這輩子從不打女人，打女人的是垃圾。」

皮諾則在她自己的記者會中，駁斥施密特試圖將她描述成一個「歇斯底里的女人」。

皮諾委任律師馬迪蒂（Rachid Madid）向CNN表示，他對一審判決感到「震驚」，因為種種證據都足以將施密特定罪。