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美情報圈：俄最快明年初揮師17萬大軍 入侵烏克蘭

中央社／華盛頓3日電
俄羅斯總統普亭。（Getty Images）
俄羅斯總統普亭。（Getty Images）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫今天表示，俄羅斯可能明年1月底時大規模軍事介入烏東頓巴斯（Donbass）地區；美國情報圈則研判，俄軍明年初將動用17.5萬大軍入侵烏克蘭。

今日俄羅斯（RT）報導，列茲尼科夫（Aleksey Reznikov）在首都基輔告訴國會，他估計俄軍「達成升級準備」的時間是明年1月，軍事介入是「可能情境」。

目前俄國在俄烏邊界增兵，西方多個媒體都指向會爆發軍事衝突，美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）稱俄軍入侵烏克蘭的可能性，正隨天候變冷升高。克里姆林宮已多次否認有侵略烏克蘭的計畫。

列茲尼科夫在國會說：「現在烏國周邊與遭俄國占領的克里米亞共有41個營級戰術集群（battalion tactical groups,BTG），能投入的俄軍兵力估計高達9萬4300人。」

美軍內部文獻指出，一個俄軍營級戰術集群含一個機械化步兵營，通常輔以一個戰車連和比一般營級單位更多的火箭砲，有時規模更大，並有整個旅的資源作為後盾，是一個模組化的戰術單位。

烏克蘭估計俄國陳兵約9.4萬在俄烏邊界，但「華盛頓郵報」根據所取得情報資料與軍方官員說法指稱，俄國明年初打算從多個陣線發起攻勢侵烏，部隊人數恐高達17萬5000人。

俄國一直向俄烏邊界增兵，同時要華府保證不會讓烏克蘭加入北約、不讓北約烏克蘭周邊軍事活動。儘管美國總統拜登計畫下周與俄羅斯總統蒲亭視訊峰會，當前俄烏邊界危機已引發人們對歐陸重新爆發戰爭的擔憂。

華郵引述未具名的政府高層指稱「俄國計畫最快明年初以今年春天演習兵力的兩倍，對烏克蘭展開軍事行動。俄軍計畫調動100個營級戰術集群，估計兵員約17萬5000人，另有戰甲車輛、大砲等各式裝備」。

華郵取得包括衛星照片在內的非機密情報檔案顯示，俄軍在4個位置集結，目前部署的營級戰術集群達50個，還有許多陸續抵達的戰車與火砲。

美聯社報導，不願具名的拜登政府官員透露，根據新情報調查，估計已有半數俄國兵力已完成在俄烏附近各陣地的部署。

這名官員還說，俄國除計畫動用100個營級戰術集群、戰甲車、砲兵與相關裝備，俄羅斯情報部門可能還會在入侵前，透過代理人和媒體加強詆毀烏克蘭和北約。

美國總統拜登今天稍早誓言，會讓俄羅斯總統蒲亭侵略烏克蘭的行動「非常、非常困難」，並表示政府正在研擬新一套方針以防俄國侵略。

面對俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊的隱憂升高，加上克里姆林宮言詞益發強硬，拜登形同向蒲亭發出嚴正警告。他告訴媒體：「我現正在做的，是整合我認為最全面及極富有意義的系列舉措，會讓蒲亭的侵略行動窒礙難行。」

克里姆林宮今天表示，蒲亭將在與拜登的視訊峰會時尋求具約束力的保證，確保北約勢力不會伸向烏克蘭。

蒲亭的外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天告訴媒體，蒲亭與拜登的視訊峰會將於幾天後舉行，確切日期在美俄敲定細節後公布。

接近烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的人士透露，拜登暫訂下周與澤倫斯基通話，但消息尚待白宮證實。

烏克蘭 俄國 拜登

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