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河馬首度發現感染新冠 比利時動物園驗出陽性

中央社／布魯塞爾3日電
比利時安特衛普動物園3日表示，園內兩隻河馬經新冠病毒檢測呈陽性反應。（取材自安特衛普動物園臉書）
比利時安特衛普動物園3日表示，園內兩隻河馬經新冠病毒檢測呈陽性反應。（取材自安特衛普動物園臉書）

比利時動物園今天表示，園內兩隻河馬經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測呈陽性反應，園方強調這兩隻巨型動物並未出現危險症狀。

法新社報導，比利時安特衛普動物園（Antwerp Zoo）河馬區先前已關閉不對外開放，區內住著一對41歲與14歲的河馬母女今天傳出染疫，管理員們已將牠們隔離。

這不是第一次有動物園出現動物感染COVID-19事件，但據悉多數案例是貓和猴子。

安特衛普動物園去年曾對園內動物採檢，並未發現新型冠狀病毒感染病例，但隨著今年冬季疫情再度升溫，獸醫維卡曼（Francis Vercammen）為河馬做檢查。

維卡曼說明將河馬採檢樣本送國家獸醫實驗室的原因。他說：「因為見到牠們流鼻涕，我就替牠們做一次預防性的細菌檢驗。」

「鑒於目前局勢，我決定另作COVID-19採檢，卻沒想到有這意外結果。」

「目前據我所知，這是這種動物首宗已知染疫案例。在全世界據報此一病毒主要是感染類人猿及貓科動物。」

目前不清楚這兩隻河馬是如何接觸到病毒。負責照顧的管理員並未出現症狀，但會進一步採取預防措施，若他們檢測結果呈陽性，將會隔離檢疫。

比利時與歐洲多數國家一樣，在冬季面臨新一波COVID-19疫情升溫，包括目前還是少數感染的新變異株Omicron病例。

比利時人口約1100萬，過去7天平均每天1萬7800多人確診、44人病亡。目前全國約有800名COVID-19重症病患住在加護病房中，導致醫院過度負荷、許多其他病情患者延後治療的情況。

動物園 檢測 疫情

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