北韓餐廳救業績 美女店員被逼肉體接客、脫罩服務

北韓餐廳禁止女服務生戴口罩，此圖為位在雅加達的北韓餐廳。（示意圖／非當事畫面／翻攝自Twitter）

北韓 餐廳是該國重要外匯收入之一，不過這幾年受疫情影響與國際經濟制裁，生意大受影響，不過北韓當局仍然要求他們要繳交高額稅金，逼得部分在中國丹東的北韓餐廳開始強迫女店員下海提供「特殊服務」，鏡週刊報導，近期甚至還傳出禁止女店員戴口罩 ，因為她們是「靠美色吃飯」的服務業。

「自由亞洲電台」報導，丹東的北韓餐廳私下的荒謬行徑。一名前往丹東某北韓餐廳的北韓人表示，該餐廳的女店員接待客人時全都沒有戴口罩，甚至直接在客人面前載歌載舞或是演奏樂器近距離接觸，只為了拿到小費，絲毫都不怕會有感染風險。

北韓自1990年代開始在全球各地開設北韓餐廳，光在中國就有超過100多家的店面，在與北韓連接的中國城市丹東，就有高達20多間的北韓餐廳。餐廳主要的吸引力不是食物，而是來自平壤 的年輕女性，這些女性不只負責供餐，還會載歌載舞、演奏樂器來招待客人。這些女性通常是來自平壤具有藝術背景的大學生，她們被派往國外至少一年，而她們絕大部分的工資都被北韓政府收走。

此外，為了提高業績，有些餐廳甚至要求女服務生提供「私人表演」，據「自由亞洲電台」報導，有消息人士指稱，若顧客訂購昂貴的私人表演，女服務生就會進到他的房間進行單獨演奏。部分餐廳為了極盡所能地吸引顧客，甚至要求女服務生提供「人與人的連結」服務，一間北韓餐廳在6月時還發生一名年輕的女店員坐在熟客大腿上提供性服務，結果男客因疑似太過興奮而昏倒。

怎料，今年3月重新開幕，為了吸引顧客「不戴罩」 服務，讓員工深陷危險之中。