阿里巴巴贊助巴黎奧運 法國資安部門有疑慮

中國阿里巴巴集團是2024巴黎奧運的「全球合作夥伴」之一，不過為避免阿里巴巴掌握及取得敏感資料，法國資安部門戒慎恐懼這家電商巨賈的贊助與技術支援，檯面下角力暗潮洶湧。圖為阿里巴巴在北京的辦公大樓。美聯社

中國阿里巴巴集團是2024巴黎奧運 的「全球合作夥伴」之一，不過為避免阿里巴巴掌握及取得敏感資料，法國資安 部門戒慎恐懼這家電商巨賈的贊助與技術支援，檯面下角力暗潮洶湧。

法新社報導，法國國家資訊系統安全局（ANSSI）局長普帕爾（Guillaume Poupard）表示：「就是你爭我奪的角力。很複雜。」

他還說：「我們正在處理，並以包括個資 在內的安全考量為由，向各方說明這是行不通的。」但不願透露更多細節。

阿里巴巴集團（Alibaba Group）堪稱中國數位經濟蓬勃發展的象徵，且是國際奧林匹克委員會（IOC）的13個「全球夥伴之一」，不過當前卻被中國當局盯上。

IOC與阿里巴巴的夥伴關係可追溯至2018年的平昌冬奧（PyeongChang Winter Olympics），而這家中國電商巨賈將以阿里雲（Alibaba Cloud）負責多項重大應用的可能性，引起法國情報圈當中國家資訊系統安全局的疑慮。ANSSI堅持維護數位主權。

到底怎麼回事？熟悉詳情的消息人士舉其中一例說明，成千上萬來自全球各地申請奧運證件者的個資及聯絡資訊，將上傳並儲存在阿里雲，這些將包括來自諸如警政等當局資料，很難讓法國內政部接受。

儘管如此，法國各有關單位卻諱莫如深。一名部長的顧問坦承：「的確，阿里巴巴確實有問題。」卻不願多談。

法國數位事務部則表示，跨部門代表將與奧運籌備單位會商，但有關於阿里巴巴掀起的資安爭議，此刻不願多說。

2024巴黎奧運組織委員會（COJO）告訴法新社：「有關申辦奧運證件個資的收集、處理與保管，這項工作目前仍在進行中，並與相關單位展開具體討論。」

此外，阿里巴巴集團還接下組織委員會的多項委任，像是架設官網等，不過並未包括售票。

法國資訊安全機構代表布耶（Alain Bouille）則說：「當局更關切可能的網路攻擊次數，而非阿里巴巴的贊助。」

不過他仍大聲疾呼要當心，並且把阿里巴巴與美國5大科技巨擘相提並論。這5家簡稱GAFAM的科技巨頭分別是谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）。

布耶指出：「我們設法與美國人及GAFAM合作，但是跟中國人，我們沒有敲定協議，若我們把資料給阿里巴巴，可想而知就落入中國政府的手裡了。」

2024巴黎奧運組委會目前似乎束手無策。

巴黎奧運組委會安全事務副主任柯隆（Thomas Collomb）今年9月中表示：「對組委會而言，要排除IOC的夥伴非常棘手，除非有國家強大施壓。」