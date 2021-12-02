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德國準外長 表態對中強硬

國際組／綜合報導
德國準外長貝爾伯克表示，將對中國採強硬立場，且不排除抵制北京冬奧。（路透）
德國準外長貝爾伯克表示，將對中國採強硬立場，且不排除抵制北京冬奧。（路透）

德國新政府下周即將上路，準外長貝爾伯克表示，她對中國將採強硬立場，不再像上任政府那樣對問題閉口不談。她表示不排除抵制明年2月舉行的北京冬季奧運，並建議歐盟不要再進口新疆生產的產品。

貝爾伯克接受柏林「日日新聞報」訪問時表示，討論氣候變遷和疫情時，中國是夥伴；不過，歐洲是跨大西洋民主同盟的一員，與獨裁統治的中國處於制度競爭關係，德國未來將與民主夥伴追求戰略性合作，捍衛共同價值和利益。

新政府上周公布的聯合執政協議中，提到台灣、新疆、香港等北京眼中的敏感問題，顯示德國未來有意加強與中國對抗。

現任總理梅克爾執政16年期間，德國外交主軸是以商業為導向的實用主義。貝爾伯克暗批梅克爾對中國人權問題保持沉默，表示她將追求的價值導向外交是對話和強硬的結合。

她說：「就長遠來看，絕口不提並非一種外交形式，即使近年來有些人是這麼認為的。」

貝爾伯克還表示，新疆普遍存在強迫勞動，建議歐盟禁止進口新疆生產的產品。

她認為，歐洲不應小看自己，可以多利用共同市場這根槓桿，不過前提是德國身為歐盟最大國，不能再像過去一樣只顧自己的中國政策，而是27個成員國同心協力，追求一致的中國政策。

被問到是否打算抵制北京冬奧，貝爾伯克舉出中國記者張展遭拘押及女網好手彭帥安危不確定等事，表示不排除抵制，「我們應該更密切觀察這場奧運。各國政府有不同應對方式，我們肯定會在接下來幾周內討論」。

美國總統拜登上月曾表示考慮外交抵制北京冬奧，以抗議中國侵害人權，屆時美國運動員仍將參賽，但美國政府代表將避免出席。

德國 北京 新疆

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