我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

又傳亞裔遭劫殺 芝加哥59歲男遇搶被近距離開槍打死

星國傳染病專家：Omicron可能將在三到六月內席捲全球

編譯王巧文／綜合外電
新加坡傳染病專家梁浩楠1日在接受財經媒體CNBC訪問時表示，在各國快速開發對抗Omicron變種病毒的疫苗之際，Omicron將在三到六個月內主導和席捲全世界。路透
新加坡傳染病專家梁浩楠1日在接受財經媒體CNBC訪問時表示，在各國快速開發對抗Omicron變種病毒的疫苗之際，Omicron將在三到六個月內主導和席捲全世界。路透

新加坡傳染病專家梁浩楠1日表示，新冠變種病毒Omicron可能會在未來幾個月中「席捲全世界」。

任職於星國伊麗莎白諾維娜醫院的梁浩楠在CNBC的Street Signs Asia節目上說，儘管各國可快速研發對抗Omicron變種病毒的疫苗，但光是試驗就需耗時三到六個月，以證明疫苗能提供足夠免疫力，「但老實說，Omicron將在三到六個月內席捲全世界。」

路透報導，Delta變種病毒在7月成為全球主流病毒株，目前約99％的新增確診案例是感染Delta病毒。

不過，南非國家傳染病研究所（NICD）最新數據顯示，11月在南非進行基因測序的249份新冠病毒患者樣本中，74%案例是Omicron變種病毒，而Delta病毒株占比遠低於10月。

美國新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）執行長班塞爾日前預估，需要幾個月的時間來開發和運送針對Omicron變種病毒的疫苗；輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉也聲稱，不到100天就能準備好新疫苗。

梁浩楠直言，製作一款針對Omicron的疫苗是好主意，但老實說「並不實際」，「我們將無法及時趕出疫苗，由於Omicron病毒的高感染力和傳播性，當疫苗出現時，幾乎每個人都會染疫」。

不少公衛專家擔憂，Omicron變種病毒有別於先前的變種株，擁有「不尋常的突變群」，有可能繞過人體的免疫反應，令病毒變得更容易傳播。

疫苗 Omicron 變種病毒

上一則

德擬對未打疫苗者祭限制 拜登將宣布冬季防疫計畫

延伸閱讀

「不是面對某種怪獸」疫苗防重症 抗Omicron現曙光

「不是面對某種怪獸」疫苗防重症 抗Omicron現曙光
國防部長下令：全體官兵拒打疫苗就停俸、列曠職

國防部長下令：全體官兵拒打疫苗就停俸、列曠職
Omicron現蹤美等24國 56國實施旅遊限制

Omicron現蹤美等24國 56國實施旅遊限制
台第3劑疫苗打「莫德納半劑」間隔5個月能接種

台第3劑疫苗打「莫德納半劑」間隔5個月能接種

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

2021-11-26 11:19

超人氣

更多 >
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪
舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna
著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價