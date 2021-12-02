星國傳染病專家：Omicron可能將在三到六月內席捲全球

新加坡傳染病專家梁浩楠1日在接受財經媒體CNBC訪問時表示，在各國快速開發對抗Omicron變種病毒的疫苗之際，Omicron將在三到六個月內主導和席捲全世界。路透

新加坡傳染病專家梁浩楠1日表示，新冠變種病毒Omicron 可能會在未來幾個月中「席捲全世界」。

任職於星國伊麗莎白諾維娜醫院的梁浩楠在CNBC的Street Signs Asia節目上說，儘管各國可快速研發對抗Omicron變種病毒的疫苗 ，但光是試驗就需耗時三到六個月，以證明疫苗能提供足夠免疫力，「但老實說，Omicron將在三到六個月內席捲全世界。」

路透報導，Delta變種病毒在7月成為全球主流病毒株，目前約99％的新增確診案例是感染Delta病毒。

不過，南非國家傳染病研究所（NICD）最新數據顯示，11月在南非進行基因測序的249份新冠病毒患者樣本中，74%案例是Omicron變種病毒，而Delta病毒株占比遠低於10月。

美國新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）執行長班塞爾日前預估，需要幾個月的時間來開發和運送針對Omicron變種病毒的疫苗；輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉也聲稱，不到100天就能準備好新疫苗。

梁浩楠直言，製作一款針對Omicron的疫苗是好主意，但老實說「並不實際」，「我們將無法及時趕出疫苗，由於Omicron病毒的高感染力和傳播性，當疫苗出現時，幾乎每個人都會染疫」。

不少公衛專家擔憂，Omicron變種病毒有別於先前的變種株，擁有「不尋常的突變群」，有可能繞過人體的免疫反應，令病毒變得更容易傳播。