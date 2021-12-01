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最新報告敲警鐘 英國近30%鳥類瀕臨滅絕

中央社倫敦1日綜合外電報導
英國近30%鳥類，現正面臨嚴重生存威脅。圖為一隻歐金翅雀（greenfinch）。(Getty Images)
英國近30%鳥類，現正面臨嚴重生存威脅。圖為一隻歐金翅雀（greenfinch）。(Getty Images)

最新報告示警，由於氣候變遷等因素，包括歐金翅雀（greenfinch）和雨燕（swift）在內的英國近30%鳥類，現正面臨嚴重生存威脅。

英國皇家鳥類保護協會（RSPB）的一個組織聯盟根據志工觀察，彙整出包含70種最瀕危鳥類的紅色名單。

上一次這類報告是在2015年發布。

英國皇家鳥類保護協會執行長史佩特（Beccy Speight）說，報告「更加證明英國的野生動物（數量）迅速下降」，她警告：「這真的是最後一次阻止並扭轉自然毀滅的機會。」

自從25年前首次匯編紅色名單以來，族群嚴重下降的鳥種類幾乎翻了一倍。

紅色名單上已有一度常見的家麻雀（house sparrow）和椋鳥（starling）等，如今再增添歐金翅雀、雨燕和毛腳燕（housemartin）等鳥種。

納入紅色名單的標準包括數量下降和鳥類繁殖地理區減少。

報告援引都市化、農地管理變化和外來入侵物種等壓力，使擁有不同棲息地和覓食偏好的多種鳥類出現數量下降情況。

數量下降鳥類包括在夏季抵達英國並於冬季遷徙到撒哈拉以南非洲的食蟲鳥類，例如雨燕和毛腳燕。

報告並提出可能因素，包括雨燕失去在舊建築物木屋簷的傳統築巢地點，以及非洲的氣候變遷和乾旱。

大多生活在林間和農地的歐金翅雀，在遭受寄生蟲引發的疾病打擊後，從綠色名單直接移至紅色名單。

此外，在英國過冬的小天鵝（Bewick's swan）等水鳥也被列入紅色名單，這類鳥所承受的壓力包括由於氣溫較溫和使得過冬地向東北轉移。

英國 皇家 氣候變遷

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