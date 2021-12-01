Omicron傳染力強 歐盟主席：考慮是否強制接種

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩(圖)今天表示，估計歐洲有高達1億5000萬人未接種疫苗，面對Omicron等高傳染力的變異病毒傳播，需討論是否強制疫苗接種的議題。美聯社

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天表示，估計歐洲有高達1億5000萬人未接種疫苗 ，面對Omicron 等高傳染力的變異病毒傳播，需討論是否強制疫苗接種的議題。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）11月30日表示，COVID-19新變異株Omicron已在10個歐盟 國家現蹤，合計共有42例確診，呼籲歐洲各國政府加緊腳步進行基因定序，以追查出境內病毒蹤跡。

因此范德賴恩 （Ursula von der Leyen） 今天舉行記者會，說明執委會委提出一個協調措施，讓成員國應對自今年秋天起因 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫的挑戰。

媒體詢問是否支持希臘政府決定對60歲及以上不接種疫苗的人處罰款的作法，范德賴恩表示，強制接種疫苗的措施完全由成員國決定，但她個人觀點是可以討論強制接種。

她指出，從未想過會目睹這場可怕的疫情大流行，雖然現在有可以拯救生命的疫苗，但是並未普遍接種，這造成了巨大的健康成本，以歐洲為例，有1億5000萬人未接種疫苗，這個數字相當高。

因此，她認為面對Omicron等高傳染力的變異病毒傳播，討論是否強制接種疫苗，是適當且可以理解的作法。

歐盟執委會今天提出的協調措施包括定期審查旅行限制措施查、籲成員國在今年底時採取具體措施限制Omicron變異病毒傳播及迅速部署追加劑疫苗，並從最脆弱的族群開始施打，讓民眾在對抗包括Omicron變異病毒在內的病毒有強大保護力、另歐盟確保迅速提供成員國必要的科學指導等。