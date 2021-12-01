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鐵鍊綑綁、烈日下曬死5歲女童 前伊斯蘭國成員下場曝光

編譯張君堯／綜合報導
在一項具有里程碑意義的判決中，一名伊斯蘭國家組織的前成員被德國法院判定犯有「種族滅絕罪」，因為他將一名5歲的雅茲迪女孩作為奴隸買下後，用鐵鍊將其綁在烈日下致死。（美聯社）
在一項具有里程碑意義的判決中，一名伊斯蘭國家組織的前成員被德國法院判定犯有「種族滅絕罪」，因為他將一名5歲的雅茲迪女孩作為奴隸買下後，用鐵鍊將其綁在烈日下致死。（美聯社）

在一項具有里程碑意義的判決中，一名伊斯蘭國家組織的前成員被德國法院判定犯有「種族滅絕罪」，因為他將一名5歲的雅茲迪（Yazidi）女孩作為奴隸買下後，用鐵鍊將其綁在烈日下致死。

「衛報」報導，法蘭克福地區法院判定現年29歲的犯人「Taha Al-J」犯有危害人類罪、戰爭罪和導致死亡的身體傷害罪，最終他被判處終身監禁，並被勒令向女孩母親支付5萬歐元（約5.6萬美元）。

根據檢察官的說法，Taha Al-J於2015年在敘利亞的一個伊斯蘭國基地購買一名雅茲迪婦女和她5歲的女兒作為奴隸，兩人被帶到Taha Al-J在伊拉克的家中，並強迫她們「按照嚴格的伊斯蘭教規守家和生活」，同時給她們足夠的食物，但經常毆打她們。

檢察官指出，2015年底Taha Al-J為了懲罰尿床的女孩，竟然將女孩用鍊子綁在戶外的欄杆上，當時室外氣溫達攝氏50度，導致女孩最終死亡。Taha Al-J 2019年前在希臘被捕並引渡至德國。德國當局根據普遍管轄權原則接手此案，該原則允許該國審判特別嚴重之罪行，即使這些罪行的發生地與德國沒有直接關係。

審判長科勒（Christoph Koller）指出，這是全球首次針對伊斯蘭國系統性迫害雅茲迪宗教少數群體的個人定罪。法官得出的結論是，該男子的行動意圖是「根除雅茲迪人、從而構成種族滅絕」。據悉，被告律師否認針對其委託人的指控，該男子在宣讀判決時更曾「短暫暈倒」。

女孩的母親在囚禁中倖存下來，並在2次審判中作為證人及共同原告。其委任律師克魯尼（Amal Clooney）表示「這是雅茲迪人一直在等待的時刻，7年後他們終於聽到法官宣布他們遭受的是種族滅絕」。

德國 檢察官

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