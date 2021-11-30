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全球最新的共和國 巴貝多改制 下架英女王

編譯張佑生／綜合報導
英王儲查理（中）注視代表英王室的旗幟在巴貝多被降下。（路透）
英王儲查理（中）注視代表英王室的旗幟在巴貝多被降下。（路透）

位於加勒比海與大西洋邊界上的島國巴貝多在11月30日正式宣布成為全球最新一個共和國，並在英國王儲查理觀禮下，移除他母親、英國女王伊麗莎白二世為巴貝多國家元首的身分。這是30年來，英國女王首次被移除國家元首的地位，前一次是印度洋島國模里西斯1992年宣布成為共和政體。現任總督梅森宣誓成為巴貝多史上第一位總統。

第一艘英國船艦在1625年5月14日抵達巴貝多並宣示主權。1627年設總督管轄，2月17日，來自英國的屯墾者帶著十名奴隸來到巴貝多，是加勒比海與美洲奴隸市場的主要推力。

在1627年到1833年間，高達60萬名來自非洲的奴隸抵達巴貝多，尤其是黃金海岸跟迦納，讓黑奴在甘蔗種植園勞動，為英籍農場主人賺進大把鈔票。奴隸制到1834年才廢除。英國還流放罪犯到巴貝多。

查理在演說中提到奴隸制是「令人髮指的暴行」，並承認英國殖民是巴貝多「最黑暗的過去」。查理並未致歉，但已是英國王室成員最直接的認錯。巴貝多總理莫特里支持向英國索賠。

事實上，巴貝多民眾，或至少是觀禮的巴貝多民眾，對查理相當冷淡。頒獎典禮唱名時，每位領獎人都獲得掌聲鼓勵。查理獲頒最高國家榮譽巴貝多自由勳章時，台下一片靜默。獲得最熱烈掌聲的是流行樂歌手蕾哈娜，她獲頒國家英雄獎。

和英國王室切斷關係，對這個28萬5000人口的國家來說，對外經貿不會有太大衝擊。

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