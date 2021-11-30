我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英軍情六處：3大威脅 中國是「單一最優先目標」

連日第3批重量級人物 美國際民主協會會長抵台

歐盟已發現42例Omicron 官員促各國加緊基因定序

中央社布魯塞爾30日綜合外電報導
歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯。(美聯社)
歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯。(美聯社)

歐洲聯盟（EU）公衛當局表示，COVID-19新變異株Omicron已在10個歐盟國家現蹤，合計共有42例確診，呼籲歐洲各國政府加緊腳步進行基因定序，以追查出境內病毒蹤跡。

路透報導，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）主任艾孟（Andrea Ammon）今天在一場線上會議中說，除上述42例確診，歐盟當局還在分析另外6起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株「可能」案例。

艾孟指出，目前歐盟發現的Omicron感染者都為無症狀或輕症，且年齡都不大。

儘管歐洲多國已發現Omicron的蹤跡，但由於部分國家並未對確診樣本進行充分基因定序，導致歐盟當局很難追蹤病毒在境內傳播狀況。

根據路透見過歐盟衛生與食品安全執行委員凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）發給27成員國衛生部長的信件，她在信中表示：「在這項至關重要的工作上，部分成員國進度嚴重落後。」

凱瑞亞基德斯雖未點名特定國家，但根據歐洲疾病預防管制中心的資料，在本月前半個月，有7國的基因定序工作未達充分水準，分別是芬蘭、希臘、捷克、斯洛維尼亞、賽普勒斯、立陶宛及愛爾蘭。

在這封29日發出的信中，凱瑞亞基德斯也敦促各國加快腳步接種疫苗，並緊急提供追加劑施打。

她寫道：「傳染力高的Delta變異株原已令這個冬季充滿挑戰...如今又出現Omicron變異株，我們現在面臨的壓力可能更持久或更沉重。」

歐盟 Omicron 疫苗

上一則

法極右名嘴宣布參選總統 激進言論吸引保守選民

延伸閱讀

病毒學家：Omicron變異株威力似未超過Delta變種病毒

病毒學家：Omicron變異株威力似未超過Delta變種病毒
讚南非Omicron資訊透明 布林肯、拜登「不點名」酸中國?

讚南非Omicron資訊透明 布林肯、拜登「不點名」酸中國?
Omicron病毒株首張圖像出爐 突變數量「遠超Delta」

Omicron病毒株首張圖像出爐 突變數量「遠超Delta」
防堵Omicron 非洲高風險10國入台 集中檢疫14天

防堵Omicron 非洲高風險10國入台 集中檢疫14天

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚