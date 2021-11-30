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連日第3批重量級人物 美國際民主協會會長抵台

法極右名嘴宣布參選總統 激進言論吸引保守選民

中央社巴黎30日綜合外電報導
法國極右派名嘴澤穆爾。(美聯社)
法國極右派名嘴澤穆爾。(美聯社)

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）今天正式宣布角逐明年總統大選，挑戰尋求連任的法國總統馬克宏和其他對手，把充滿爭議的強烈反移民主張帶入這場選戰。

法新社報導，63歲的澤穆爾被批評家視為毫無歉意的種族主義者，支持者卻欣賞他對法國傳統價值的擁護。澤穆爾在近幾個月的民調支持度大增，不過有跡象顯示，他初期的氣勢正開始減弱。

澤穆爾在YouTube平台發布的參選影片中表示：「我已決定要掌握我們的命運。我已決定角逐總統選舉。」片中充斥對移民問題的警告，他還矢言要讓法國恢復在世界舞台的宏偉地位。

澤穆爾說：「現在不再是改革法國的時刻，而是要拯救它。」他宣稱許多法國選民「已認不得自己的國家」。

澤穆爾抨擊法國的「衰落與頹廢」，並批評馬克宏（Emmanuel Macron）承諾過要當一名全新領導人、到頭來卻只是「他前任者的綜合體」。

被一些人稱呼為「法國川普」的澤穆爾正式宣布投入選戰，暗示他相信自己有充分資金和支持度在明年4月大選拉下馬克宏，並搶走法國極右派老將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的光芒。

民調顯示，澤穆爾在9月和10月支持度大增，一度有挑戰馬克宏的氣勢。但過去一個月他的受歡迎度似乎已減退。

根據法國「星期日報」（Journal du Dimanche）28日刊登由法國公眾意見機構（Ifop）所做的最新民調，澤穆爾在首輪投票以14%至15%的支持率落居第3位，比11月初少了2至3個百分點，並落後馬克宏和雷朋分別為25%和19%-20%的支持率。

澤穆爾是法國最知名政治評論家之一，他因為警告法國會被穆斯林「殖民」而聲名大噪，他認為穆斯林的信仰與法國價值「不相容」。

言詞尖酸的澤穆爾已有2次仇恨言論遭定罪紀錄。他希望自己對於限制移民及法國伊斯蘭族群的激進立場，在因種族和宗教對立而撕裂的法國，能夠吸引到保守派選民。

澤穆爾預定12月5日早上在首都巴黎舉行首場正式競選造勢大會。法國反法西斯人士和一些工會已準備好，當天下午1時也要在巴黎舉行名為「要澤穆爾閉嘴」抗議活動。

影片來源：YouTube FRANCE 24 English

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