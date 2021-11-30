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逃離隔離飯店後被捕 葡西情侶控荷蘭不人道對待

編譯莊蕙嘉／即時報導
荷蘭安置61名確診者的Ramada飯店。(美聯社)
荷蘭安置61名確診者的Ramada飯店。(美聯社)

荷蘭26日發現來自南非的班機上61人確診新冠肺炎，其中至少14人感染Omicron變異株。原訂轉機飛往西班牙的一對情侶逃出隔離飯店，被憲兵逮捕後直接送往醫院的肺結核特殊病房觀察，痛批荷蘭當局對他們的處置「比囚犯還不如」。

再過幾天將滿28歲的葡萄牙女子卡洛莉娜•皮曼塔（Carolina Pimenta）是生物化學研究員，她和西班牙籍男友桑茲（Andrés Sanz）26日搭機自南非入境荷蘭，該班飛機載有624人，其中61人在機場PCR檢測驗出陽性，包括皮曼塔。桑茲則為陰性。

按規定皮曼塔必須立刻隔離，桑茲因和她密切接觸也須隔離。兩人表示希望一起隔離，因此當局將兩人安置在距離阿姆斯特丹史基浦機場10分鐘車程的Ramada飯店。

皮曼塔表示搭機前她和男友皆已取得PCR陰性證明，認為荷蘭當局檢測有誤。另外，她堅稱有荷蘭官員跟她說「如果我是妳，我會離開」，因此和男友搭計程車回到機場，欲搭機離境。

當地衛生官員表示，不曾說過同意兩人離開，荷蘭官員則說，於法無法強迫兩人留在隔離設施，但因她們對公共衛生構成威脅，因此申請緊急命令，派憲兵到飛機上將已登機的兩人逮捕。

目前皮曼塔和桑茲被安置在一間醫院的肺結核特殊病房。兩人的律師表示，皮曼塔最近的兩次PCR採檢和快篩都是陰性，批評荷蘭政府官僚。

機場 檢測 南非

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研究：A、B、Rh+血型者 易感染新冠肺炎

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