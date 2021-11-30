加拿大也釋出戰略儲備 但不是石油...是楓糖漿

在供不應求的情況下，加拿大正在釋出楓糖漿的戰略儲備。美聯社

在美國 、日本紛紛釋出戰略儲油之際 ，加拿大也在動用戰略儲備，但這次不是石油 ，而是楓糖漿。

魁北克 楓糖漿商會（The Quebec Maple Syrup Producers）向CNN證實，正在釋出大約5000萬磅的策略楓糖漿儲備，幾乎占庫存量的一半。

這個經常被稱為楓糖漿OPEC（石油輸出國組織）的組織，動用其儲備以控制楓糖漿價格及供應。在2020年為止，魁北克生產全球近73%的楓糖漿，而其最大客戶是美國，占加拿大楓糖出口量的60%。

加國建立這種戰略儲備的目的是，在收成不佳季節能維持楓糖漿的存量，或是因應需求上升。在今年炎熱而短暫的春天導致產量下降後，楓糖漿的供應就變成現在這種情況。從過往歷史來看，2021年是魁北克的楓糖產量符合年平均值，估計收成為1.33億磅，但銷售比去年相比上升21%，因為供應吃緊。

魁北克省楓糖漿商會發言人諾曼丁（Helene Normandin）說：「這個系統幾乎可以防止所有庫存短缺，並確保市場供應充足。」

相形之下，魁北克在2020年生產1.75億磅的楓糖漿，在該省釋出了5,000萬磅，計劃未來幾年再增加700萬磅，以滿足需求。

諾曼丁說：「這場疫情對我們有所助益，因為我們看到更多人在家煮飯並使用更多本地產品。需求增加的不僅是魁北克。」