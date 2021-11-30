嚴防Omicron入侵 各國防疫招數百出

歐洲各國對防範新冠病毒新變異株Omicron入侵嚴陣以待。(路透)

此情此景似曾相識：新冠肺炎冒出第一波染疫病例，在情況混沌不明下，各國交相指責，並慌亂祭出旅遊禁令和其他防疫 限制，但各地政府選擇的對策不一，不僅世界各洲做法各不相同，就連鄰近國家、甚至同國不同城市之間，都各自為政。

紐約時報報導，全球對南非新發現的新冠病毒新變異株Omicon嚴陣以待，但因應措施卻如多頭馬車各行其是，缺乏協調一致的對策，可能使全球對抗Omicron 的努力事倍功半。

截至目前為止，世人對Omicron所知有限，只知此變種病毒歷經頻繁的變異；至於傳播力是否更強、是否導致更多重症、對現有疫苗 反應如何，都還是未知數。可能至少要再等數周，科學家才能給個確定的答案。

在資訊不足的此刻，世界各國政府反應五花八門，亂成一團。可說有多少國家受到Omicron威脅，就有多少種因應做法。

例如，以色列率先下令封鎖國境，謝絕遊客入境，還授權情治人員暫時監控Omicron確診者的手機資料。

在發現Omicron的南非，政治領袖批評旅遊禁令是對該國「迅速通報和資訊透明公開」的懲罰，將對追蹤病毒軌跡產生反效果，有損疫情資訊透明性。非洲官員也指責富國太自私，以致全球疫苗分配不均，使非洲大陸如今面對Omicron威脅，卻缺乏保護。

反觀美國，聯邦政府官員呼籲趕緊給民眾施打第三劑疫苗加強劑。美國總統拜登強調，Omicron值得關切，但無須恐慌，美國不會為阻止Omicron擴散而再祭封鎖措施，且政府已和疫苗廠商合作修改疫苗，以備不時之需。

在歐洲，各地政府除了在止南非遊客入境方面罕見步調一致外，其他防疫措施顯得零亂不一。

在防疫規定全歐數一數二嚴格的義大利，各大城市長開會後，共同敦促中央政府下令全國室內一律戴口罩，從12月6日實施到1月15日，以防疫情在耶誕購物人潮與室內群聚之間加速擴散。

即使在口罩、社交距離規定鬆散的英國，這回面對Omicron大敵當前，也連忙加強防範措施。新的強制戴口罩規定和旅遊限制已上路，原先對疫苗護照和餐廳內用須戴口罩的反對態度似乎也鬆動。該國防疫顧問委員會周一還提議，擴大施打疫苗加強劑的計畫。

在近來疫情原已升溫的德國，Omicron變種病毒來襲更讓防疫警鈴大作。德國政府日前宣布，總理梅克爾、各邦首長和下周將接任總理的蕭茲，將提前九天集會，研商可能的封鎖措施。

歐盟執委會則敦促各成員國，切莫進一步對公民施加額外的旅遊限制。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞也警告：「缺乏一貫、協調的全球做法，已造成四分五裂和雜亂無章的反應，釀成誤解、錯誤訊息和缺乏信任。」

對照歐洲各國宣布對抗Omicron的新規定有如大雜燴，中國的防疫政策較一貫、明確：基本上，就是維持「清零」政策。旅客入境須隔離兩周，否則期滿活動恐受限，而行動受智慧手機App追蹤監控。

但在亞洲其他地區，民眾較不專注於根除病毒，只圖能在病毒魔爪下逃過一劫。

印度新德里57歲市民辛哈就說，Omicron來襲的消息「駭人聽聞」，「若此病毒在印度擴散開來，政府將再度鎖國，我們將被迫乞討維生」。