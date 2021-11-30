我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國際民主協會代表抵台 連日第3批重量級人物訪台赴會

收入追不上通膨 時薪制超市勞工 3餐溫飽困難

嚴防Omicron入侵 各國防疫招數百出

編譯湯淑君／綜合外電
歐洲各國對防範新冠病毒新變異株Omicron入侵嚴陣以待。(路透)
歐洲各國對防範新冠病毒新變異株Omicron入侵嚴陣以待。(路透)

此情此景似曾相識：新冠肺炎冒出第一波染疫病例，在情況混沌不明下，各國交相指責，並慌亂祭出旅遊禁令和其他防疫限制，但各地政府選擇的對策不一，不僅世界各洲做法各不相同，就連鄰近國家、甚至同國不同城市之間，都各自為政。

紐約時報報導，全球對南非新發現的新冠病毒新變異株Omicon嚴陣以待，但因應措施卻如多頭馬車各行其是，缺乏協調一致的對策，可能使全球對抗Omicron的努力事倍功半。

截至目前為止，世人對Omicron所知有限，只知此變種病毒歷經頻繁的變異；至於傳播力是否更強、是否導致更多重症、對現有疫苗反應如何，都還是未知數。可能至少要再等數周，科學家才能給個確定的答案。

在資訊不足的此刻，世界各國政府反應五花八門，亂成一團。可說有多少國家受到Omicron威脅，就有多少種因應做法。

例如，以色列率先下令封鎖國境，謝絕遊客入境，還授權情治人員暫時監控Omicron確診者的手機資料。

在發現Omicron的南非，政治領袖批評旅遊禁令是對該國「迅速通報和資訊透明公開」的懲罰，將對追蹤病毒軌跡產生反效果，有損疫情資訊透明性。非洲官員也指責富國太自私，以致全球疫苗分配不均，使非洲大陸如今面對Omicron威脅，卻缺乏保護。

反觀美國，聯邦政府官員呼籲趕緊給民眾施打第三劑疫苗加強劑。美國總統拜登強調，Omicron值得關切，但無須恐慌，美國不會為阻止Omicron擴散而再祭封鎖措施，且政府已和疫苗廠商合作修改疫苗，以備不時之需。

在歐洲，各地政府除了在止南非遊客入境方面罕見步調一致外，其他防疫措施顯得零亂不一。

在防疫規定全歐數一數二嚴格的義大利，各大城市長開會後，共同敦促中央政府下令全國室內一律戴口罩，從12月6日實施到1月15日，以防疫情在耶誕購物人潮與室內群聚之間加速擴散。

即使在口罩、社交距離規定鬆散的英國，這回面對Omicron大敵當前，也連忙加強防範措施。新的強制戴口罩規定和旅遊限制已上路，原先對疫苗護照和餐廳內用須戴口罩的反對態度似乎也鬆動。該國防疫顧問委員會周一還提議，擴大施打疫苗加強劑的計畫。

在近來疫情原已升溫的德國，Omicron變種病毒來襲更讓防疫警鈴大作。德國政府日前宣布，總理梅克爾、各邦首長和下周將接任總理的蕭茲，將提前九天集會，研商可能的封鎖措施。

歐盟執委會則敦促各成員國，切莫進一步對公民施加額外的旅遊限制。世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞也警告：「缺乏一貫、協調的全球做法，已造成四分五裂和雜亂無章的反應，釀成誤解、錯誤訊息和缺乏信任。」

對照歐洲各國宣布對抗Omicron的新規定有如大雜燴，中國的防疫政策較一貫、明確：基本上，就是維持「清零」政策。旅客入境須隔離兩周，否則期滿活動恐受限，而行動受智慧手機App追蹤監控。

但在亞洲其他地區，民眾較不專注於根除病毒，只圖能在病毒魔爪下逃過一劫。

印度新德里57歲市民辛哈就說，Omicron來襲的消息「駭人聽聞」，「若此病毒在印度擴散開來，政府將再度鎖國，我們將被迫乞討維生」。

Omicron 疫苗 防疫

上一則

英格蘭違反口罩令 初犯罰200英鎊 累計最高罰6400英鎊

下一則

英軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗 構成英國3大威脅

延伸閱讀

南非病例激增 世衛警告Omicron風險非常高

南非病例激增 世衛警告Omicron風險非常高
Omicron未來幾日或出現 白思豪強烈建議室內戴口罩

Omicron未來幾日或出現 白思豪強烈建議室內戴口罩
Omicron引全球恐慌 日本鎖國1個月、澳洲暫停開放邊境

Omicron引全球恐慌 日本鎖國1個月、澳洲暫停開放邊境
霍楚：若疫苗失效 將升級防疫舉措

霍楚：若疫苗失效 將升級防疫舉措

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好
簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

簽約預售屋 建商加價20萬轉賣他人 德州夫婦傻眼

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」
又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚