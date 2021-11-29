我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡影帝馬修麥康納：目前沒打算選德州州長

居家上班成常態 保險巨擘Allstate售出總部

無視里拉崩跌堅持寬鬆 厄多安：我有讀過經濟學

中央社安卡拉29日專電
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

土耳其總統厄多安今天重申「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，表示自己「有讀過經濟學」、「絕對不會讓步」。里拉匯價上周已因其類似論調而崩跌、迭創新低。

自詡「利率敵人」的厄多安（Recep Tayyip Erdogan）向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和各國央行持相反看法。他過去曾因認為巿場借貸成本過高，多次訓斥央行。

土耳其新聞網站Duvar報導，結束對土庫曼訪問從阿什加巴特（Ashgabat）返國的厄多安，今天在專機上告訴隨行記者，他讀過經濟學，反高利率立場堅定不移。

「通膨是果，高利率是因。」厄多安說：「我自從掌權以來就一直在捍衛這個理論，而且會繼續這樣做。塔伊普．厄多安沒有『髮夾彎』。我有讀過經濟學，而且對於一些價值鏈（的理解）自有定見，高利率是因，不是果，通膨才是果。」

土耳其通膨率已接近20%，央行卻逆勢大砍利率而挨轟。厄多安22日為貨幣政策辯護，強調緊縮不能抗通膨，矢言將會堅守寬鬆政策。里拉兌美元匯價隔天崩跌15%，來到1美元兌13.45里拉，創歷史新低。

里拉兌美元匯價今年已劇幅貶值45%，其中約有一半貶值幅度出現在最近兩周內。

厄多安今天還舉美國、歐洲和以色列為例，試圖支持自己的論調說：「從這些國家就可以看到我們論點的正確性。」

他說：「我從來沒有主張升息，也絕對不會這麼做。儘管有人不以為然，塔伊普．厄多安維持相同觀點，在這件事情上我絕對不會讓步。」

在訪問中，厄多安還聲稱，通膨將會在大選之前降下來。土耳其定2023年舉行總統和國會大選。

厄多安表示，為達成經濟獨立，執政的正義發展黨（AKP）已經投入奮戰，此舉引發了以土耳其經濟為目標的「攻擊」。

「我們將會繼續致力達成自身目標，唱衰的人和殖民主義經濟學家的論調不值一顧。」他說：「我們將會馬到成功。」

利率 央行 貨幣

上一則

兩俄聯手抗北約 東西方演習劍拔弩張

延伸閱讀

Omicron變種病毒對全球經濟影響不明 高盛列出四種情境

Omicron變種病毒對全球經濟影響不明 高盛列出四種情境
NBA／塞爾蒂克康特將入籍美國 改姓「Freedom」

NBA／塞爾蒂克康特將入籍美國 改姓「Freedom」
美國為啥通膨高？答案在李稻葵收到的2000美元

美國為啥通膨高？答案在李稻葵收到的2000美元
蘋果恢復土耳其網購 但產品漲價25% 因應里拉重摔

蘋果恢復土耳其網購 但產品漲價25% 因應里拉重摔

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在亞馬遜於英國各地的13座倉庫發起封鎖行動，掛起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）橫幅。美聯社

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

2021-11-26 11:19

超人氣

更多 >
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」
他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品

他花30美元買1張素描 是價值逾4930萬、500年前藝術品
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」

2024拜登若不競選連任 民主黨首選賀錦麗或是「她」
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死