俄羅斯稱再度成功試射鋯石極音速飛彈

俄羅斯今天表示，「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈再度試射成功。美聯社

世界強權競相發展先進武器極音速飛彈 之際，俄羅斯 今天表示，「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈再度試射成功。

法新社報導，俄羅斯、美國、法國和中國 皆已實驗所謂的極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle），速度至少可以達到5馬赫。

俄羅斯國防部表示，高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）巡防艦發射一枚「鋯石」飛彈，成功擊中400公里外位於巴倫支海（Barents Sea）的目標，這是俄羅斯極音速飛彈「完成測試」的一部分。

俄羅斯國防部表示「目標被擊中」，並形容這次測試成功。

俄羅斯計畫在戰艦和潛艦部署鋯石飛彈，近期已進行多項測試。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2019年2月發表國情咨文時首度透露這項最新武器的研發，他還表示這種極音速飛彈可以9馬赫的速度，擊中1000公里內位於海上或陸地的目標。

西方媒體日前披露，中國今年7月測試極音速滑翔載具，飛行中並在南海上空發射一枚速度比音速快5倍的飛彈。

在中國這次測試以前，世上沒有任何強權展示過能與此比擬的飛行中發射飛彈能力。

中國否認這項報導，僅表示是在進行可重複使用太空載具的例行試射計畫。

俄羅斯號稱已研發多款可繞過現有飛彈防禦系統的武器，當中包括新型「薩爾馬特式」（Sarmat）洲際彈道飛彈（ICBM），和「海燕式」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈。

西方專家認為2019年俄羅斯北部一處測試場的致命爆炸事件和海燕式核動力巡弋飛彈有關，當年那場爆炸引發當地輻射急遽攀升。