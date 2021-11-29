南非總統公開抗議國際封鎖 籲民眾加強接種疫苗

南非總統拉瑪佛沙。美聯社

南非 總統拉瑪佛沙對近日國際封鎖非洲多國表達公開抗議，認為旅遊禁令既無科學依據，也無法有效防止Omicron變種病毒 傳播，反而阻礙非洲國家從疫情中復甦經濟。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）28日晚間對全國民眾的電視演說中提及，包括美國與英國在內的十幾個國家對非洲許多國家實施旅遊禁令的舉動令人感到失望。因為這個決定明顯違背10月在羅馬召開的20國集團（G20）會議上所做出的承諾。

G20會議上，按照世界衛生組織（WHO）等的承諾，以安全有序的方式重啟國際旅遊。宣言指出，針對發展中國家旅遊業的困境，承諾會支持「旅遊業快速、有彈性、有包容性和可持續的復甦」計畫。

如今這些突如其來的旅遊禁令是不合理和不公平的，並歧視南非和南部非洲的所有國家。

南非新聞網站「新聞24」（news24）引述拉瑪佛沙演說表示，全球疫苗 分配不公已是事實，無法獲得疫苗國家的人民付出慘痛的生命代價，進而威脅全球防禦疫情的努力。

Omicron變種病毒的出現應該給世人敲響警鐘，不應該讓疫苗不平等情況繼續下去。在人人接種疫苗之前，人們均將處於危險之中；在人人都接種疫苗之前，世人應該有心理準備會出現更多變種病毒。

世界上富裕國家不是禁止旅行，而是支持發展中國家，並即時為這些國家的人民提供和製造足夠的疫苗劑量。

拉瑪佛沙說，南非41%的成年人至少接種了1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，35.6%的成年人已完成疫苗接種。值得注意的是，60歲以上的人中已有57% 的人完成了疫苗接種，50至60歲的人中有53%的人接種2劑疫苗。

他接著表示，過去在沒有疫苗情況下，疫情最嚴峻時全國封鎖，進入最嚴格的第5級。如今已有疫苗且有許多接種站免費提供疫苗，所以未來仍將維持目前較為寬鬆的第1級封鎖，但是民眾仍須戴口罩、勤洗手、聚會時儘量選擇空氣流通的戶外場所。

他說，輝瑞藥廠（Pfizer）已經向南非健康產品監管局（South African Health Products Regulatory Authority）提交申請書，為施打第3劑疫苗預作準備。

拉瑪佛沙大聲疾呼，所有還沒有接種疫苗的民眾儘快接種。因為迄今為止，接種疫苗仍然是最有效保護自己以及周邊人的最佳方式。