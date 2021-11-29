曾說將與台灣斷交 宏都拉斯反對黨總統候選人宣布勝選

宏都拉斯28日舉行總統大選，在31%投票所的選票開出後，反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚（中）宣布勝選。（歐新社）

台友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，在31%投票 所的選票開出後，反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚（Xiomara Castro）以53%得票率，明顯領先執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的34%，卡斯楚已宣布勝選。

卡斯楚對支持者說：「我們贏了！我們贏了！今天人民伸張正義。我們逆轉了極權主義。」

卡斯楚曾表示，若贏得大選，將和中國建交，與台灣 斷交，因此這場選舉備受美國 和台灣關注。

執政黨也在推特宣稱該黨候選人阿斯夫拉贏得勝利，由於部分開票所位置偏遠，可能需要過幾天才知道最終結果。

左派的卡斯楚可望終結貪腐和販毒醜聞纏身的右派執政黨「國家黨」（National Party）12年的執政，她的丈夫賽拉亞2007年當選宏國前總統，2009年被親美的國會議長和軍人發動政變推翻。

「國家黨」候選人阿斯夫拉是親美的首都市長，人氣相當高。

這場總統大選競爭激烈，投票率已超過4年前的大選，選委會表示，投票率高達68%。

在投票日前6天，美國國務院助卿尼可斯率團訪問宏都拉斯，表明美國希望卡斯楚不要與台灣斷交。

現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）本月12日曾率團訪問台灣，期間會見總統蔡英文，並重申宏國對台灣的支持。