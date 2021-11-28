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宏都拉斯變天？總統大選初步結果 反對黨卡斯楚領先

編譯田思怡／綜合報導
宏都拉斯28日舉行總統大選，在當地時間晚間9時過後宣布初步結果，由選前民調領先的反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚明顯領先。圖為卡斯楚的支持者。（Getty Images）
宏都拉斯28日舉行總統大選，在當地時間晚間9時過後宣布初步結果，由選前民調領先的反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚明顯領先。圖為卡斯楚的支持者。（Getty Images）

宏都拉斯28日舉行總統大選，在當地時間晚間9時過後宣布初步結果，由選前民調領先的反對黨候選人秀瑪拉．卡斯楚（Xiomara Castro）明顯領先，卡斯楚曾表示，若贏得大選，將和中國建交，與台灣斷交，因此這場選舉備受美國和台灣關注。

在開出逾16%選票後，卡斯楚得票率為53.4%，執政黨候選人阿斯夫拉為34%。投票結束後，執政黨和反對黨都宣稱勝利，但可能需要過幾天才知道誰是贏家。

左派的卡斯楚可望終結貪腐和販毒醜聞纏身的右派執政黨「國家黨」（National Party）12年的執政，她的丈夫賽拉亞2007年當選宏國前總統，2009年被親美的國會議長和軍人發動政變推翻。

「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）是首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，人氣相當高。

這場總統大選競爭激烈，投票率已超過四年前的大選，料將衝高。

在投票日前6天，美國國務院助卿尼可斯率團訪問宏都拉斯，表明美國希望卡斯楚不要與台灣斷交。

現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）本月12日曾率團訪問台灣，期間會見總統蔡英文，並重申宏國對台灣的支持。

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