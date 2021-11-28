奧地利強制打疫苗數萬人抗議 總理堅稱是輕微干涉

奧地利警方檢查疫苗證明。(美聯社)

奧地利宣布將祭出疫苗 強制令，數以萬計人民上街抗議以示反對，總理查倫柏（Alexander Schallenberg）今天堅稱，與替代方案相比，強制打疫苗是「輕微干涉」。

法新社報導，警方昨天晚間表示，約有2萬5000人聚集在南部城市格拉茨（Graz）示威，抗議活動大致和平。

警方也指出，3名20多歲的男子因被指控行納粹禮而遭調查，並有數十起違反戴口罩規定的案例。

查倫柏在與義大利 「晚郵報」（Corriere della Sera）的訪問中說，奧地利政府「遺憾地」被迫轉向強制接種疫苗策略，以提高目前的完整接種率。

奧地利目前完整接種率略低於67%，查倫柏表示，當前這一數字使奧地利永遠無法擺脫一波波新疫情以及封城 激辯的惡性循環。

查倫柏說：「每一次封城都是對基本權利的嚴重干涉，相比之下，強制接種疫苗是輕微干涉。」

此外，昨天有約3500人在奧地利聖波爾坦（Sankt Poelten）抗議，11人遭逮捕，其中多數是因「攻擊性行為」而被捕，另有一名警察受傷。

克拉根福（Klagenfurt）也有約5000人參與示威活動。

聖波爾坦示威是由極右翼自由黨（FPOe）籌畫，黨領導人基克（Herbert Kickl）一直在反對防疫措施，並倡議未經證實的COVID-19治療方法。自由黨成員也在克拉根福抗議活動中發表演說。