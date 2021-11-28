曾規畫訪台 費亞拉任捷克總理
捷克總統齊曼28日任命右翼人民民主黨黨魁費亞拉為新任總理。費亞拉曾經規畫訪問台灣，但因新冠疫情沒有成行。
費亞拉領導的「人民民主黨」和中間偏右的「傳統、責任與繁榮黨」及中間派「基督教民主黨」組成「一起」聯盟，並於上月大選以些微差距，擊敗民粹主義富豪總理巴比斯領導的「不滿公民行動」。
選後「一起」聯盟又和兩個中間派政黨結盟，確保能在200席的國會占有108席的多數。5個政黨已簽訂協議，將組成中間偏右聯合政府。
費亞拉的人民民主黨本身對台灣無特定立場，執政後是否會調整政策目前還很難說，不過黨內有多位親台人士，例如去年9月訪台的參議院議長維特齊。
總統齊曼在10月10日大選後次日，因身體不適緊急住院，46天後出院，隨即又發現感染新冠病毒住院，27日才出院。
齊曼入院前，試圖改善捷克與中國大陸和俄羅斯的關係，但捷俄關係因間諜爭議而惡化，和北京的關係也因投資計畫失利而轉壞。
費亞拉上任後首先要面臨疫情問題。捷克至今累計1070萬人確診，在單日確診創下新高的情況下，即將卸任的政府25日宣布新防疫限制，包括晚間關閉餐廳、酒吧、舞廳，所有耶誕市集也一律停辦，但觀察家說，捷克需要更嚴格的防疫限制。
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