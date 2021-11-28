網路言論也需負責 澳擬立法逼「鍵盤酸民」現形

澳洲總理莫里森28日表示，政府將提案立法，要求社群媒體巨擘提供在平台上留下誹謗性言論的用戶細節。圖為推特和臉書母公司Meta的標誌。（路透）

澳洲 總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，政府將提案立法，要求社群媒體 巨擘提供在平台上留下誹謗性言論的用戶細節。

路透報導，澳洲政府一直在研究像推特（Twitter）、臉書 （Facebook）等的社群媒體應對自家平台上的誹謗性言論負起多大責任。而澳洲高等法院9月時裁定，媒體業者必須為其社媒專頁上的留言串負起法律責任。

法院的判決促使美國有線電視新聞網（CNN）等多家新聞媒體關閉他們澳洲的臉書專頁。

莫里森今天在電視轉播的記者會中表示：「網路世界不該是個西部蠻荒世界，一個網軍、偏執狂和酸民可以隱姓埋名遊走、傷害別人的地方。」

「這種行為並非真實世界可以發生的事，數位世界也不該發生這樣的事。」

莫里森說，新的立法將設立投訴機制，若有人認為自己遭受誹謗、霸凌或攻擊，可以要求社群平台拿掉相關內容。

若相關內容未被移除，則可透過法院程序，強制社群媒體提供酸民的詳細資料。

莫里森表示，這些數位平台、網路企業必須要有適當程序來移除相關內容。

莫里森表示：「他們創造了社群平台這個空間，就必須確保平台的安全，若不照辦，我們將透過這類法令讓他們非照辦不可。」