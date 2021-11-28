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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

費亞拉將獲任命為捷克總理 當務之急是處理疫情

中央社／布拉格28日電
捷克右翼人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉28日將被任命為捷克新總理。（路透資料照片）
捷克右翼人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉28日將被任命為捷克新總理。（路透資料照片）

右翼人民民主黨（ODS）黨魁費亞拉（Petr Fiala）今天將被任命為捷克新總理，他要面對的是對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染率居高不下的迫切任務。

確診COVID-19的總統齊曼（Milos Zeman）將在布拉格以西的蘭尼市（Lany）總統行館，一場遵守社交距離的儀式中，任命57歲的費亞拉為總理。

費亞拉領導的「人民民主黨」（ODS）和中間偏右的「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）以及中間派「基督教民主黨」（Christian Democrats）組成「一起」（SPOLU）聯盟，並於上月以些微差距，擊敗民粹主義富豪總理巴比斯（Andrej Babis）領導的「不滿公民行動」（ANO movement）。

選後「一起」聯盟又和「市長與獨立人士黨」（STAN）以及海盜黨（Pirate party）這兩個中間派政黨結盟，確保能在200席的國會占有108席的多數。5個政黨已簽訂協議，將組成中間偏右聯合政府。

齊曼10月10日緊急送醫治療肝臟疾病，11月25日出院當天，又因確診感染COVID-19被送回醫院接受治療，昨天再次出院。他原定26日就要任命費亞拉為總理。

捷克COVID-19疫情至今累計1070萬人確診，在單日確診創下新高的情況下，即將卸任的政府25日宣布新防疫限制，包括晚間關閉餐廳、酒吧、舞廳，所有耶誕市集也一律停辦，但觀察家說，還需要更嚴格的防疫限制。

東部醫院量能漸漸不足，一些醫院已開始把病患轉往國內其他較不擁擠的設施。 

民主黨 防疫 社交距離

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