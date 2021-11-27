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蘋果恢復土耳其網購 但產品漲價25% 因應里拉重摔

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司（Apple）線上商店已再度開放當地消費者購買產品，但產品卻平均漲價約25%。路透
蘋果公司（Apple）線上商店已再度開放當地消費者購買產品，但產品卻平均漲價約25%。路透

蘋果公司（Apple）線上商店先前一度暫停在土耳其銷售產品，以避免匯率大幅波動帶來衝擊，如今再度開放當地消費者購買，但產品價格卻平均調漲約25%，藉此因應土耳其貨幣里拉對美元重貶的情況。

科技網站9toMac報導，當地媒體Report發現，蘋果線上商店已恢復銷售產品，卻把產品賣得更貴，沒有祭出「黑色星期五」的優惠折扣。

例如，iPhone 12 mini官網定價，在土耳其當地時間25日晚間為10,999里拉，26日早上卻調整為13,999里拉（約1,150美元），調漲達3,000里拉，比當地每月最低工資2,825.90里拉（約231美元）還高。

iPhone 13 mini則從11,999里拉漲到14,999里拉，漲幅為25%，比官方數據顯示的10月通膨年增率19.89%還高。

儘管土耳其通膨率居高不下，該國總統厄多安近來卻宣布低利率政策，這引發經濟動盪，因為此一做法有別於多數央行靠升息以抑制需求和通膨的傳統手段。

在厄多安25日發表演說來捍衛他非正統的經濟政策後，里拉兌美元匯價大幅貶值。為了因應里拉當天重摔，蘋果線上商店暫停在當地的銷售，爭取時間調整產品價格。

蘋果 iPhone 匯率

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