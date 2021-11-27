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烏克蘭總統爆料：俄國密謀政變推翻我

中央社／基輔26日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天聲稱，有一群國內與俄羅斯人士密謀下月政變推翻他，陰謀團體還試圖從烏國首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）獲得奧援。

「華盛頓郵報」報導，澤倫斯基是在一場與國內外媒體的馬拉松記者會上爆料，聲稱烏克蘭安全局掌握到的錄音顯示，密謀人士討論相關計畫並提到亞赫米托夫的名字，但亞赫米托夫並未參與密謀政變。

不過澤倫斯基沒提出更多細節，徒留諸多關於他爆料動機、烏克蘭當局會採取何種行動等疑團。亞赫米托夫一份聲明則稱澤倫斯基的爆料「純屬謊言」。

「華爾街日報」報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥澤倫斯基的指控，告訴媒體「俄國從不參與這類情事」。

當前正值俄烏緊張升溫，美國與北約官員警告俄軍近期增兵烏東邊界，恐為俄國準備入侵烏克蘭的序曲。克宮已否認美國與北約的說法，反控華府在刻意製造緊張，破壞區域穩定。

法新社報導，澤倫斯基今天還說俄軍在兩國邊界的動向發出非常危險的信號，正告俄國烏克蘭部隊已準備好抵抗任何的入侵。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也警告，若俄國對烏克蘭動武，勢必嘗到嚴重代價與後果。

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