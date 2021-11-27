加拿大：非公民過去14天曾到過南非7國 禁止入境

加拿大首席公共衛生官譚咏詩。（路透）

加拿大 政府26日宣布，即日起針對近期出現新冠病毒新型變異毒株（B.1.1.529）的南部非洲地區的7個國家實施「強化邊境措施」。最近14天內曾身處這7個國家的外國公民將被拒絕入境加拿大。這7個國家包括南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼王國。

加拿大公民、永久居民若在過往14天內曾到訪這些國家，無論是否接種過新冠疫苗 ，或是否有病毒陽性檢測 史，均須接受強化的檢測和隔離措施。其中包括赴加之前獲得72小時內的病毒分子測試陰性證明，入境時再度檢測且隔離14天等。航空旅客則須在指定地點隔離以等待其落地檢測結果。

上述措施計畫持續至明年1月31日，加拿大政府同時呼籲國民避免前往南部非洲地區。加拿大與南部非洲國家之間目前並無直飛航班。

針對新變異毒株，歐盟、英國和美國已採取類似的邊境限制措施。

新型變異毒株（B.1.1.529）被指具有高傳染性和對疫苗的抵抗力。世衛組織已將該毒株列入「關注變種」組，並將其命名為「Omicron」。

加拿大政府表示，目前在加拿大尚未檢測到該毒株。但首席公共衛生官譚咏詩（Theresa Tam）坦言，該毒株值得關注，且未來數天內加拿大很有可能會出現感染該毒株的病例。

加國公共衛生署當日還對新冠疫苗會增加胎兒夭折風險的傳言進行澄清，稱相關謠言毫無根據；同時「強烈建議」孕婦接種新冠疫苗以幫助自己和腹中的寶寶。譚咏詩表示，目前加拿大新冠疫苗接種率較低的一個關鍵群體正是孕婦。