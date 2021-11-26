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南非抵荷蘭班機傳85人確診 急篩是否染新變種Omicron

編譯徐榆涵／綜合報導
兩架從南非抵達荷蘭阿姆斯特丹的航班中，可能有85人驗出新冠陽性，當局正在檢查其中是否有人感染Omicron變種。（路透）
兩架從南非抵達荷蘭阿姆斯特丹的航班中，可能有85人驗出新冠陽性，當局正在檢查其中是否有人感染Omicron變種。（路透）

最早在非洲波札那現蹤的新變異株「Omicron」已在當地、南非、以色列、香港和比利時傳出病例，由於具有傳播速度快和可降低現有疫苗效力的特性，令各國聞之色變。荷蘭當局指出，兩架自南非啟程、26日抵達阿姆斯特丹的航班中，可能有85人感染新冠肺炎，正在檢查其中是否有人感染Omicron變種。

路透報導，荷蘭皇家航空各有一架從南非開普敦、約翰尼斯堡起飛的班機26日抵達阿姆斯特丹史基浦機場，總計旅客達600人左右。

根據初步篩檢結果，荷蘭衛生部發現旅客中約有85人呈現陽性反應。荷蘭衛生部發聲明表示，篩檢結果呈陽性的旅客將在史基浦機場或附近的醫家飯店隔離，將盡快分析樣本，確認是否有Omicron病毒株出現。

荷蘭政府26日稍早已禁止所有來自南非的班機降落。荷蘭衛生部長迪瓊（Hugo De Jonge）表示，已經在前往荷蘭途中的旅客，在抵達時必須接受篩檢。

有乘客表示，他們在停機坪待了好幾小時。恰好是乘客的紐約時報記者諾連（Stephanie Nolen）發推文說，「隨著一輛接駁巴士前來接我們，準備載往某個地方，機場響起熱烈的掌聲」。

她接著寫道，「從巴士到大廳，旅客排起長長隊伍。我看到遠處站著篩檢人員，一旁的嬰孩哭鬧卻沒有辦法餵食」。

篩檢 南非 機場

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