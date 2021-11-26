我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國入境

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

法義簽歷史性協議 改變後梅克爾時代歐洲勢力平衡

中央社巴黎26日專電
義大利總理德拉吉（Mario Draghi，右）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）的聯合記者會上愉快表示，「這是兩國關係的歷史時刻」。美聯社
義大利總理德拉吉（Mario Draghi，右）在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）的聯合記者會上愉快表示，「這是兩國關係的歷史時刻」。美聯社

歷經幾年外交緊張之後，法國與義大利今天達成歷史性的奎里納雷協議，未來將加強雙邊合作。各界認為，協議將在德國總理梅克爾卸任後的歷史轉型期調整歐洲勢力平衡，具重要象徵意義。

法國總統馬克宏日前造訪羅馬，與義大利總理德拉吉簽訂奎里納雷協議（Quirinale Treaty）。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）見證締約儀式時，義大利空軍特技飛行小組機隊從空中掠過。

德拉吉（Mario Draghi）在與馬克宏（Emmanuel Macron）的聯合記者會上愉快表示，「這是兩國關係的歷史時刻」。

馬克宏則向記者說道：「幾乎可以說過去沒有奎里納雷協議很奇怪，因為有這麼多東西將我們聯繫在一起— 歷史、文化、藝術家。」他同時強調法義皆為歐盟創始國，定義了「更融合、更民主與更自主的歐洲」。

不具名的義國政府官員在簽約儀式前向媒體透露，兩國簽署這項協議具有「重要象徵價值」，特別是在英國脫歐後不穩定局勢與德國政治轉型的脈絡下。

義國內部消息來源向路透社表示，這份協議同時也企圖在德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後改變歐洲勢力平衡。

以義大利總統官邸為名的奎里納雷協議於2017年宣布，目的在給予法義合作更穩定且更有野心的架構。雙方都希望能於馬達雷拉明年1月7年任期結束與法國明年總統大選前簽訂協議。

法國總統府艾里賽宮（Elysée）表示，協議將「推動法義立場一致，並協調兩國在歐洲與外國政治、安全與國防、移民政策、經濟、教育、研究、文化與跨界合作的事務」。

歐洲外交關係協會計畫主持人丘伊拉（Mathilde Ciulla）向歐洲新聞（Euronews）指出，協議範圍涵蓋海空軍合作、邊界警備隊以及法義青年服務計畫等。「基本上，重點在於制度化與結構化法義夥伴關係」。

協議也有助化解雙邊緊繃情勢。自2018年反建制政黨五星運動（5 Star Movement）與右翼政黨入主義大利政府後，義大利與法國的關係便開始緊張。

2019年，時任義大利副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）會見法國反政府的黃背心運動領袖；義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）甚至要求馬克宏辭職下台。為表示抗議，巴黎暫時召回駐義大使，成為兩國從1945年之後最嚴重的外交危機。

所幸自與馬克宏觀點相近的親歐中間派德拉吉執政後，雙邊關係逐獲改善。法國高等政治學院（Sciences Po）史學教授拉塞（Marc Lazar）分析，從現在開始，「巴黎與羅馬進入蜜月期」。

歐盟經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）也在推特上慶祝法義協議，表示它會「在歷史轉型階段，強化歐盟整體」。

丘伊拉指出，儘管雙方都不會對移民等敏感議題太過天真，但這份協議的確提供了合作承諾的契機。

丘伊拉說，這份協議對歐洲帶來的其中一個正面訊息，就是南方國家的聲音更能被聽見。她認為法國能協助做到，因為法國與義大利、西班牙或希臘等南方國家更接近。「此舉也將被小國正面看待，展現法國並不只看重德國，也認可其他國家的重要性與觀點」。

但義大利內部對這項協議有若干批評。部分對法國抱持遲疑看法的義大利人認為法國覬覦義大利企業，卻不太願意互惠。義大利經濟學家與專欄作家畢蘭達（Carlo Pelanda）說，義大利簽署這項協議，是「在產業與戰略方面主動讓法國併吞」。

法義兩國接下來都將舉行總統大選，選舉結果也將決定這份新協議的命運與重要性。

義大利 馬克宏 德國

上一則

德國藥廠BioNTech：最新病毒變異株檢測報告兩周後出爐

延伸閱讀

英首相強生致信法總統馬克宏談移民 公開內容惹毛法國

英首相強生致信法總統馬克宏談移民 公開內容惹毛法國
德國疫情升溫 梅克爾丈夫批未打疫苗者「懶惰」

德國疫情升溫 梅克爾丈夫批未打疫苗者「懶惰」
德國總理梅克爾認了：與中切斷聯繫過於天真 應續合作

德國總理梅克爾認了：與中切斷聯繫過於天真 應續合作
梅克爾：在與中某些合作中 德國態度一開始有些天真

梅克爾：在與中某些合作中 德國態度一開始有些天真

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50

超人氣

更多 >
全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升

全美疫苗接種率最高的5州 新冠確診病例飆升
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約
別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話

別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話