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不打疫苗還故意染疫？多人參加義國新冠派對 下場曝光

編譯林奇賢／綜合外電
義大利政府規定許多場合需出示「綠色通行證」（類似疫苗護照）後，全國各地都有人上街抗議，沒想到當地有人為了取得該通行證，又不想打疫苗，反而想出故意染疫的歪點子。歐新社
義大利政府規定許多場合需出示「綠色通行證」（類似疫苗護照）後，全國各地都有人上街抗議，沒想到當地有人為了取得該通行證，又不想打疫苗，反而想出故意染疫的歪點子。歐新社

義大利北部波扎諾省的一名檢察官，日前調查一名男子病故、還有其他人送進加護病房的原因，據悉原來是這群人先前參加「新冠肺炎派對」，試圖讓自己染疫才落得如此下場。

Daily Beast報導，北義掀起一股歪風，當地民眾不想打疫苗，但還是想取得「綠色通行證」，從而可以去工作、進酒吧和餐廳、搭大眾運輸工具，因此異想天開，舉辦這種試圖染疫的派對。在義大利，憑染疫康復後的健康證明，也能取得這張為期六個月的通行證。

這種派對主要是在和奧地利接壤的South Tyrol省（德語區）舉行，該區的新冠肺炎確診率在全歐洲名列前茅，疫苗覆蓋率則為末段班。

當地衛生官員弗蘭佐尼（Patrick Franzoni）表示：「這些都是年輕人，甚至有的才讀小學，就跑去和確診者碰面，試圖讓自己中標，他們不明白新冠病毒對小孩和年輕人也很危險。這些都是長期累積的結果，即便是年紀不大的人，最後也可能會住院。」

弗蘭佐尼說，在這種派對上，確診者混入人群、親吻、擁抱，讓未確診者也染上新冠病毒。確診者可能會面臨刑事指控，原因是他們在義國宣布警急狀態期間故意散播新冠病毒。根據初步調查，部分派對是在酒吧外面舉辦，確診者會把自己用過的玻璃杯或啤酒杯，到處傳來傳去，藉此散布病毒。其他派對則辦在私人住家。例如，確診者久臥病床，其他人則聚在他床前，試圖吸入病毒。

弗蘭佐尼指出，過世的那位是奧地利人，他經常跨越邊境來參加義大利的派對。

義大利 疫苗 新冠肺炎

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