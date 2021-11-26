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南非新變異株引憂 世衛：暫勿因此實施入境限制

英首相強生致信法總統馬克宏談移民 公開內容惹毛法國

編譯羅方妤／即時報導
英國首相強生（左）和法國總統馬克宏（右）。路透
英國首相強生（左）和法國總統馬克宏（右）。路透

法國26日原本打算和英國討論英吉利海峽難民船難，但英國首相強生竟公布給法國總統馬克宏的信件內容，內容提及英法針對邊境難民問題五點提議。法國因此取消會談，記者訪問強生時問及此事，強生卻說，對此並不感到遺憾。

強生25日晚間致信馬克宏，針對英法邊境難民問題提出五點提議，但卻在自己的推特帳戶公布信件內容，激怒法國當局。

五點提議包括，英國邊防部隊協助巡邏法國海灘、允許英國遣送自法國橫渡英吉利海峽難民返法、分享情資和部署地面感應器與雷達協助偵測等。

馬克宏在義大利羅馬舉行記者會表示：「我對於他們以不認真的態度處理事情感到驚訝。一名領導人不會藉由推特和公開信與另一名領導人溝通這些問題。」

這可說是馬克宏第二次被外國領袖擺道。澳洲總理莫里森片面決定毀棄與法國簽署、價值660億美元的傳統柴電潛艦合約，改買美製核動力潛艦時，也曾向媒體揭露自己與馬克宏通信的內容。

英法兩國關係在英國脫歐一系列爭議後，達到數十年最緊張，馬克宏對強生個人批評代表兩國關係進一步惡化。

分析家表示，英法缺乏信任和善意將使兩國更難以合作應對難民，愈來愈多難民試圖橫渡狹窄但海象凶險的英吉利海峽。

法國內政部長達馬南取消和英國內政大臣巴特爾會談，並通知她，與其他歐洲國家部長於28日在法國加萊舉行的會談也不歡迎她參加。法新社看到的訊息寫道，達馬南告訴巴特爾，英國首相強生的信件令人「失望」，「公開信件內容使情況更糟，因此我必須取消28日的雙邊會談」。

不願具名的法國消息人士告訴法新社：「我們認為，英國首相公開信件內容是不可接受的，與英國內政部討論的內容背道而馳。」

英國 馬克宏 邊境

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