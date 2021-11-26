南非新變異株引憂 世衛：暫勿因此實施入境限制

南非出現一種新變異株。圖為南非約翰尼斯堡(Johannesburg)，醫護人員幫助民眾接受新冠檢測。(美聯社)

世界衛生組織今天警告各國，不要因為發現COVID-19病毒新變異株就倉促實施入境限制，而應採取「視風險而定的科學作法」。

這種新變異株最初在南非發現，經過高度突變，對疫苗 恐具有抗藥性，傳染力可能超過Delta變異株。

南非科學家昨天表示，他們偵測到一種經過多次突變的COVID-19新變種病毒 ，學名為B.1.1.529。

世衛 組織（WHO）發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在瑞士日內瓦的聯合國簡報會中說，世衛「警告，此刻不要實施入境限制措施；同時建議各國，在未來實施入境措施時，繼續採取視風險而定的科學作法」。

林德梅耶說，世衛組織今天已召開專家會議，評估這一新變種病毒是否應列為須留意變異株（variants of interest）或高關注變異株（variants of concern），並將與各國政府分享進一步方針，以指明可採取的行動。

林德梅耶並說，B.1.1.529的影響需要花上幾周時間來了解，研究人員正在努力釐清其傳染力以及對治療藥物和疫苗的影響。