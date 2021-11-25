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捷克拚抗疫 下令酒吧餐廳提早關門、禁聖誕市集

中央社／布拉格25日綜合外電報導
捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高不下的新冠肺炎感染率。圖為布拉格著名的查理士橋上遊客稀少。（歐新社）
捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高不下的新冠肺炎感染率。圖為布拉格著名的查理士橋上遊客稀少。（歐新社）

捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高不下的新冠肺炎感染率。

路透社報導，捷克的最新防疫限制還包括規定文化與體育活動上限人數為1000人。不過捷克未像奧地利與斯洛伐克一樣全面封城，這兩個捷克鄰國的COVID-19感染率更高。

捷克23日通報新增2萬5000多起病例，創下紀錄新高。而根據「數據看世界」（Our World In Data）統計，過去這週捷克單日平均每100萬人有1516起病例，排名全球第3高，只落後斯洛伐克和奧地利。

捷克衛生部長沃依泰赫（Adam Vojtěch）表示，單日確診和就醫人數可能會進一步增長，但政府希望新措施能有助避免實施更嚴格的限制。

捷克政府之前已祭出限制，禁止未接種疫苗人士且非染疫康復者前往酒館、餐廳、電影院、理髮廳和健身房。

政府今天宣布為期30天的緊急狀態以實施新規定後，沃依泰赫說：「讓我們先等個10天，之後我們可能調整措施。」

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC），捷克已接種COVID-19疫苗人數占總人口的58.5%，低於歐洲聯盟（EU）的平均65.8%。

捷克衛生部的數據則顯示，目前加護病房中的病患有7成未接種疫苗；現在醫院內COVID-19病患將近6000人，約850人在加護病房。

捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高...
捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高不下的新冠肺炎感染率。圖為布拉格著名的老城區，民眾上周抗議防疫措施。（美聯社）
捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高...
捷克政府今天下令酒吧與俱樂部在晚上10時關門，同時禁止聖誕市集，試圖藉此抑制居高不下的新冠肺炎感染率。（歐新社）

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