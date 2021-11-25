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歐盟建議施打世衛核准疫苗可入境旅行

中央社 布魯塞爾25日專電
歐盟將讓完整接種疫苗者旅行更便利，擬對施打世界衛生組織核准的疫苗者也開入境綠燈。Getty Images
歐盟將讓完整接種疫苗者旅行更便利，擬對施打世界衛生組織核准的疫苗者也開入境綠燈。Getty Images

歐洲聯盟將讓完整接種疫苗者旅行更便利，今天提出新措施，除建議成員國對完整接種疫苗者開放入境旅行外，另擬對施打世界衛生組織（WHO）核准的疫苗者也開入境綠燈。

歐洲各國11月起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情飆升，包括奧地利、荷蘭等國家均進一步採取更嚴格的防疫措施，歐盟執委會今天表示，為確保人員安全自由流動並保護公眾健康而提出一項新措施，盼27成員國以協調一致的方式訂出安全旅行規定。

新措施對境外人士赴歐盟旅行，其開放標準改以個人健康風險，而不是來自哪一國。此舉改變歐盟過去以滾動式檢討方式列出所謂「安全旅遊」的國家，以往被列入安全名單國家的民眾入境基本上免隔離，未來則改以個人是否完整接種疫苗為前提。

為讓已接種疫苗者更順利旅行，歐盟決定除對已接種歐盟藥品管理局（EMA）批准的疫苗的人開放入境之外，也建議另納入接種世衛組織通過的緊急使用疫苗，若所有成員國同意，新措施將自2022年1月10日起實施。

不過，歐盟也採取謹慎作法，接種世衛緊急授權疫苗者，入境時可能仍需提供PCR陰性的證明。

目前歐盟批准的疫苗包括輝瑞（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）、在歐洲生產的阿斯特捷利康（AZ）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。而世衛緊急使用疫苗另包括中國國藥（Sinopharm）、北京科興（Sinovac）及在印度生產的AZ等疫苗。

這意即歐盟建議成員國開放允許接種中國和印度製造疫苗者入境歐盟旅行。

此外，歐盟成員國對今年採行的疫苗接種證明有效期限規定不一，歐盟今天也建議一致改為在最後一劑後9個月內有效，由於歐盟成員國多數在今年第2季大規模施打疫苗，因此明年夏天多數歐盟民眾將需要施打追加劑，才能延長疫苗證明，讓旅行更便利。

疫苗 歐盟 世衛

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