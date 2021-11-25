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法國抗疫不封城 改接種疫苗追加劑及加強戴口罩

中央社 巴黎25日綜合外電報導'
法國近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確認人數飆升，昨天達到7個月來最高水準3萬2591例。Getty Images
法國近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確認人數飆升，昨天達到7個月來最高水準3萬2591例。Getty Images

法國衛生部長維宏今天宣布，為反擊新一波COVID-19疫情，本週末起將開放所有成年民眾接種疫苗追加劑；且明年1月中旬開始，已接種追加劑才能讓防疫通行證維持有效。

法新社報導，法國近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增確認人數飆升，昨天達到7個月來最高水準3萬2591例。不過，醫院重症患者人數仍維持在可應付的程度。

截至目前，法國僅65歲以上民眾、醫護人員或身體狀況特別難以抵抗COVID-19病毒者，有資格接種疫苗追加劑。

維宏（Olivier Veran）表示，明年1月15日起，18歲以上民眾必須出示疫苗追加劑接種證明，才能讓持有的防疫通行證維持有效。在法國，若要進入餐廳、酒吧、健身房和其他一些公共場所，都必須出示這份通行證。

維宏指出，法國正在對抗的第5波疫情，比今年夏天的前一波疫情「更猛烈且更持久」。但現階段他排除法國再度實施封鎖措施或宵禁的可能性。

維宏說：「我們可以在不動用限制性最強的工具下度過這波疫情。」他指的是一些歐洲國家目前為了抵擋病毒擴散而採取的措施。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府打算利用的是其他方式，例如持續施壓民眾接種疫苗，以及加強戴口罩的規定。法國近幾個月因疫苗覆蓋率大增，已逐漸鬆綁口罩規定。

維宏今天宣布，明天起凡是進入密閉公共空間，包括持有防疫通行證才能進入的場所，都恢復必須戴口罩的規定。且地方政府也能規定部分戶外活動須戴口罩，例如耶誕市集。

疫苗 疫情 口罩

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