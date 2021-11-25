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模仿領導人金正恩造型大不敬 北韓禁民眾穿皮大衣

編譯羅方妤／即時報導
北韓官媒朝中社16日發表照片顯示，北韓領導人金正恩穿著黑色皮大衣視察東北部兩江道三池淵市。路透
北韓官媒朝中社16日發表照片顯示，北韓領導人金正恩穿著黑色皮大衣視察東北部兩江道三池淵市。路透

美國自由亞洲電台（RFA）報導，他們收到北韓國內消息人士指出，北韓當局正掃蕩穿皮大衣的民眾，稱模仿領導人金正恩的造型是「不尊重」。

金正恩在2019年穿皮大衣登上電視後，皮大衣造型就在北韓掀起風潮，最初從中國大陸進口的真皮大衣被富人搶購一空，北韓服飾製造商後來也進口假皮製作皮大衣。很快，北韓幾乎所有市場都有在販售假皮大衣，許多年輕男子人手一件假皮夾克。

為防堵廉價仿製品，及穿著這類服飾的民眾，時尚警察在街頭巡邏沒收店家販售和民眾穿著的皮衣。

然而，一名住在首都平壤北方平松的民眾表示，「今年1月勞動黨第八次全國代表大會閱兵儀式，領導人和高階官員都穿著皮衣」，金正恩胞妹金與正等數名有權勢的女性也是如此，「因此皮衣也成為有權是女性的象徵」。

消息人士說：「隨著皮衣開始被認為是權力的象徵，民營服飾商今年9月要求貿易公司進口合成皮，仿製領導人和高層官員皮衣樣式，並在市場販售。」

對於時尚警察掃蕩仿製皮衣，消息人士表示：「年輕男子都抗議，外套都是自己用錢買的，沒有理由拿走。但警方回應，模仿領導人穿著是『挑戰最高領導人權威的不純趨勢』。警方指示民眾不得穿皮衣，由黨指示誰可以穿著皮衣。」

北韓 金正恩 警察

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