稱自己性器官是「魔笛」義醫師向女患者提性行為治病

泰晤士報25日報導，義大利 南部一位婦科醫師一直在「治癒」女性患者，但方法卻是說服她們需要跟他發生性關係。

這一位「醫師」是68歲的米尼耶羅（Giovanni Miniello），在南義城市巴里（Bari）執業，他將自己的性器官稱為「魔笛」（Magic Flute），宣稱可治癒飽受人類乳突病毒（HPV）感染之苦的女性，而HPV感染是子宮頸癌（Cervical Cancer）的起因之一。

米尼耶羅的一位患者將她的故事告訴電視節目《Le Iene》，指稱他診察過她，並報告HPV的蹤跡。即便檢測 結果是陰性，米尼耶羅據稱告訴當事人不要信任檢測，接著就說她可以處理掉HPV感染，只要跟像他這類接種過疫苗 的人發生性行為即可，並提議「淨化」她。

《Le Iene》節目派出一位女性喬裝成患者，秘密拍攝自己接受診察、收到一樣的診斷與同意在一家飯店會見米尼耶羅，並讓他當著鏡頭說出稱呼自己的性器官是「魔笛」與「性器官的畢奧神父（Padre Pio）」。

根據報導，畢奧神父是一位20世紀的修士，以療癒廣為人知。隨著米尼耶羅躺在床上，《Le Iene》的記者帶著攝影機進入房間、向他發起挑戰，米尼耶羅醫師只是重複自己的主張，並打電話給同意他曾治癒她們的前患者。

《Le Iene》節目表示，已收到數十則患者發出的訊息，披露米尼耶羅曾建議跟她們交媾。雖然媒體廣泛報導，巴里的治安法官與當地醫師公會現正進行調查，但米尼耶羅仍繼續為他的方法辯護。