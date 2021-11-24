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德國「紅綠燈聯盟」組閣 開啟新局

編譯林奕榮、王巧文／綜合外電
德國出現三方聯合政府，被稱為「紅綠燈聯盟」。(美聯社)
德國出現三方聯合政府，被稱為「紅綠燈聯盟」。(美聯社)

德國社會民主黨、綠黨和自由民主黨歷經兩個月的密集協商，終於達成協議，將籌組三黨執政聯盟，推動經濟現代化、加速環保轉型。

這是德國自1950年來以來首次出現三方聯合政府，新政府預計12月初在聯邦議會宣誓就職。由於社民黨、自民黨和綠黨的代表色正好是紅黃綠，新聯盟也被稱為「紅綠燈聯盟」。現任財政部長的蕭茲（社民黨）將出任總理，為長達16年的梅克爾保守政府時代拉下帷幕，德國與歐洲和世界各國的關係也將邁入新年代。

梅克爾24日也在每周例行的內閣會議上向同僚告別，據傳蕭茲特別送給梅克爾一棵樹做為留念。

新政府的政策計畫是大幅整頓經濟，聚焦對抗氣候變遷，並強化數位基礎設施。知情人士透露，三黨已達成協議，將在2030年前逐步停用燃煤，並在2040年前停止使用天然氣發電。

新聯合政府的投資計畫，部分財源將透過舉債舉債，與梅克爾時代的財政正統政策及堅持預算平衡的做法不同。儘管德國已大舉發債應對疫情造成的經濟衝擊，但蕭茲的幕僚表示，新政府仍將透過舉債來提振成長。

綠黨主張大規模投資對抗氣候變遷，並升級德國的老舊基礎設施，也希望調高稅率並鬆綁舉債限制。然而，新政府的財長將由自民黨黨魁林德納出任，財政政策保守的自民黨已排除加稅等措施。

德國的經濟展望不容樂觀，24日發布的數據顯示，11月Ifo企業信心指數降至96.5，連續第五個月下滑，經理人對經營情況的評估為4月來最低水準。

德國 梅克爾 蕭茲

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