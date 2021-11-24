歐盟：40歲以上及弱勢族群優先施打追加劑疫苗

歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟全體成年人應施打追加劑疫苗，其中以40歲以上成年人及弱勢族群優先。（Getty Images）

世界衛生組織警告明年初冬季結束時歐洲染疫死亡人數將增加至220萬人。歐洲聯盟執委會主席范德賴恩今天表示，歐盟全體成年人應施打追加劑疫苗 ，其中以40歲以上成年人及弱勢族群優先。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處昨天警告，若歐洲當前疫情 蔓延趨勢持續，明年初冬季結束時，歐洲因罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）致死的人數，恐將從目前的150萬增加至220萬。

而歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天提出最新風險評估，表示疫情在今年8月和9月下降後，大多數歐盟成員國在10月和11月疫情升溫，包括確診者、住院及在加護病房（ICU）治療的患者人數都增加。

ECDC表示，年末是耶誕假期，傳統上會有許多社交聚會、購物和旅行等活動，這增加變異病毒傳播的風險。呼籲各國除保持社交距離及戴口罩等防疫 措施外，另籲40歲（含）以上者應優先接種追加劑。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天也表示，ECDC的風險評估很明確指出必須強化疫苗接種以控制疫情大流行，歐盟呼籲，全體成年人應施打追加劑，其中40歲（含）以上以及弱勢族群應優先施打。

ECDC認為，歐洲近期疫情急速升溫，主要是疫苗接種不足、放鬆防疫措施以及Delta變異株所推升。

歐洲國家為對抗疫情，荷蘭11月13日重啟部分封城令，當局祭出至少3周防疫限制，禁止未接種疫苗的民眾進入部分場所。奧地利自11月22日起全國局部封鎖，除出門工作和必要採買和運動外，不得外出。德國則考慮強制軍人接種疫苗以及更嚴格的防疫措施。