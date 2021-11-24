工廠復工又如何？越南供應鏈仍難擺脫疫情衝擊

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過了將近兩個月的時間，越南 供應鏈始終難以擺脫新冠肺炎疫情 對該國帶來的傷害，對在越南設廠製造成衣、家具等產品的外商構成全球性的風險，也對該國的創新領域帶來衝擊。

日經新聞報導，先前新冠疫情迫使當局祭出封鎖措施，上百家工廠因此停工，儘管越南當局允許南部工業區的工廠在10月1日復工 ，但該國經濟復甦仍步履蹣跚，許多公司也說，就算只有一名員工染疫，他們仍要面對缺工、邊境封鎖、各地規定不同調，篩檢成本等難題。

太陽能板製造商First Solar的越南董事總經理KJ Ung表示，包含自家公司在內的許多公司，都看到新技術和產品的推出時程有所延宕，「這將使越南製造的產品，在全球市場處於不利的位置」。

Wanek家具公司表示，旗下有22%的員工已返鄉，而該公司如今要靠復工前的70%勞動力來運轉。在封鎖期間，胡志明市和附近省份有上千萬人不能返鄉，所以當政府在10月1日解封後，許多移工連忙趕回家。根據胡志明市政府，此舉導致南部勞工短缺逾10萬人。

鑒於越南的經濟復甦充滿不確定性，投資人擔憂泰國、印尼等競爭對手的復甦速度將超前。美國銀行（BofA）研究報告指出，越南人仍不願回去工作，「原因是對身心健康的疑慮」。因此，越南的經濟復甦將「比預期還慢」，衝擊將一路延續到2022年，「預期越南迅速回到正軌，可能會太樂觀，尤其是在勞力密集的成衣和製鞋產業」。