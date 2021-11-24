岸田文雄證實日將釋戰備儲油 美國釋油可能出口至中印

日本首相岸田文雄24日證實，會參與美國和主要經濟體協同釋出戰備石油的行動。（路透）

在美國 總統拜登23日宣布與其他多國一起釋出戰備儲油後，日本 首相岸田文雄24日證實，日本會參與協同行動，聯手遏制油價飆升。根據日經新聞，年底前大約會標售420萬桶原油。另外，彭博資訊引述交易員報導，美國戰略儲油最終可能出口到中國和印度。

岸田文雄周三上午說，日本會以不違反戰備儲油規定的方式釋出石油 。他指出：「穩定的油價對經濟從疫情中復甦必不可缺。 」但岸田文雄沒有透露釋出數量或時間表，說稍後將由經濟產業大臣萩生田光一公布細節。

日經新聞先前曾報導，日本會釋出大約420萬桶戰備儲油，大約是全日本一到兩天的需求量。做為全球最大石油消費國之一，日本每日用油量大約是330萬桶。

至於美國周二宣布要釋出5000萬桶戰備儲油，可能有很大一部分會出口到中國和印度，這是因為那些石油當中有含硫量較高的重質原油（Sour Crude），提煉難度和成本較高，美國煉油廠通常不願意處理。但對於外國買主來說，美國重質原油比指標性的布侖特原油價格便宜，仍然具有吸引力。

美國重質石油目前每桶約75美元，布侖特原油則大約82美元。

美國今年已定期賣出戰備儲油，那些石油的出口數量在10月創下新高紀錄。中國和印度一直積極買進墨西哥灣出產的美國重質石油，所以，不難發現北京和新德里為什麼會同意參與拜登提議的協同行動。

在石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）拒絕拜登的增產呼籲後，美國和其他主要的石油消費國就設法因應油價飆漲的局面。此次，中國、印度、南韓和英國同意與美國合作。