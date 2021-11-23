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東京議員7次無照駕駛還肇事 堅不離職 爭議4月終於辭了

中央社東京23日綜合外電報導
木下在當選後被發現無照駕駛肇禍，又被查出是無照駕駛慣犯，今年5月到7月共有7次無照駕駛。 圖／取自推特
木下在當選後被發現無照駕駛肇禍，又被查出是無照駕駛慣犯，今年5月到7月共有7次無照駕駛。 圖／取自推特

日本東京都議員木下富美子今年7月剛當選連任後，被發現無照駕駛肇禍，後又被查出她共無照駕駛7次；木下原本堅不請辭，但在東京都知事小池百合子勸說下，昨天終於宣布辭職。

55歲的木下富美子於選舉期間的7月2日，在駕照遭吊銷處分期間仍無照駕駛，還肇事與其他車輛相撞，導致2人輕傷。

影片來源：YouTube ANN

日本時事通信社、讀賣新聞報導，木下在當選後被發現無照駕駛肇禍，又被查出是無照駕駛慣犯，今年5月到7月共有7次無照駕駛；她在本月19日因涉犯道路交通法，遭檢方在宅起訴（指未羈押犯罪嫌疑人即加以起訴）。

木下所屬的區域政黨「都民第一之會」已在7月將她開除黨籍，東京都議會並曾兩度決議通過對木下發出「辭職勸告」，但木下堅不請辭，且長期不出席議會；她本月9日首度赴議會，但向議長三宅茂樹表明無意辭職。

不過，在爭議發生4個多月後，木下昨天終於出面宣布辭職；她在昨天晚間將辭呈送交議長，並獲批准。

木下昨天在記者會上為自己缺乏遵守交通法規的意識道歉，表示已在深刻反省。

木下表示，她曾與自己的「政治導師」小池百合子商量是否應請辭，小池勸她此時應先辭職，專心解決相關問題，人生不會就此結束，可反省後再出發。

小池是「都民第一之會」特別顧問，她在21日、木下開記者會宣布辭職的前一天說，相信木下不是無法理解目前狀況的人，會對自身進退做好決定。

東京 日本 駕照

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