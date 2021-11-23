光州事件 全斗煥未道歉 青瓦台拒辦國葬

南韓前總統全斗煥23日過世。圖為民眾在首爾一家醫院設置全斗煥的靈堂前致敬。美聯社

南韓 總統府青瓦台發言人朴炅美23日表示，青瓦台將慰問故前總統全斗煥 的遺屬，但不打算贈送花圈或弔唁。全斗煥遺屬希望舉行家葬，青瓦台並未規畫組成工作小組協助，這將是南韓國葬改制以來首次未為前總統舉行國葬。

韓聯社報導，朴炅美就全斗煥治喪事宜轉述政府立場，對全斗煥最終仍未揭開歷史真相，也未發表真誠道歉表示遺憾。外界解讀，此番言論是在批評全斗煥不肯為血腥鎮壓光州民主運動道歉。

朴炅美也表示，青瓦台並無計畫向全斗煥致贈弔唁花圈或慰問。前總統盧泰愚10月去世時，青瓦台以總統文在寅 名義致贈花圈，並由幕僚長俞英民代表前往弔唁，盧泰愚身為光州事件相關人士之一，仍享有前總統的國葬待遇。

韓聯社指出，不僅在弔唁及葬禮形式上不同，青瓦台就全盧兩人死訊發表的形式也有所區別。盧泰愚去世時，青瓦台以「追慕簡報」發表立場，這次則以「關於前總統全斗煥死訊的簡報」發表，展現青瓦台對全斗煥生前作為的負面評價。

全斗煥當政時下令鎮壓光州民主運動，但生前從未對光州事件表達歉意，甚至在2017年出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯聲稱目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有。盧泰愚則曾公開就光州事件致歉，和家人多次祭拜受難者。

此外，青瓦台公布全斗煥死訊，並未直接以總統文在寅名義發表，也引發關注。青瓦台官員表示，「文在寅總統的意思都已包含在聲明中」，對於聲明中稱全斗煥為前總統，官員表示只是因為需要使用職稱，並非使用「前總統」稱呼全斗煥。

全斗煥遺屬表示，將以家葬形式為全斗煥舉行葬禮。

韓國國葬原分為國葬及國民葬，2011年統一為國家葬（國葬）後，全斗煥是首名未能享有國葬待遇的前總統。若加上流亡海外的首任總統李承晚，以及依遺屬意願舉行家葬的前總統尹潽善，全斗煥為韓國歷代總統中未舉行國葬的第三人。