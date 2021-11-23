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德國疫情升溫 梅克爾丈夫批未打疫苗者「懶惰」

中央社柏林23日綜合外電報導
總理梅克爾的丈夫邵爾（左）指責未接種疫苗的德國人都太「懶惰」。（路透資料照）
總理梅克爾的丈夫邵爾（左）指責未接種疫苗的德國人都太「懶惰」。（路透資料照）

德國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數遽增之際，總理梅克爾（Angela Merkel）的丈夫邵爾（Joachim Sauer）今天指責未接種疫苗的德國人都太「懶惰」。

跟法國、義大利或西班牙等其他西歐國家相比，德國COVID-19疫苗接種率較低，完整接種者僅占總人口的68%，這也被認為是德國疫情捲土重來的原因之一。

邵爾在義大利接受「共和報」（La Repubblica）訪問時表示：「還有1/3的人口拒絕遵循科學發現，這非常令人吃驚。」

人在義國進行學術訪問的邵爾說，許多人不打疫苗，「一部分是因為德國人具備某種程度的懶惰和自滿。」

邵爾指出，「另外一群人（之所以不願接種疫苗）則是基於個人信念，這是一種意識形態反應，他們認為這是『疫苗獨裁』」，這類人也包括醫生和科學家在內。

邵爾強調，在疫情期間，安全有效的疫苗研發速度之快堪稱「奇蹟」，相形之下德國人的「疫苗猶豫」更加令人遺憾。

邵爾與妻子梅克爾都是量子化學家。這對夫婦行事低調，尤其邵爾很少接受媒體採訪。

疫苗 德國 義大利

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